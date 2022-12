Décorez magnifiquement votre table pour vos réceptions de Noël

Plus que jamais, à Noël, on donne une touche originale à nos tables en les drapant de couleurs festives et d’accessoires scintillants ! Voici 20 idées pour vous inspirer à créer un décor des plus enchanteurs pour recevoir famille et amis à la maison.

• À lire aussi: 7 essentiels pour recevoir la famille et les amis à Noël

• À lire aussi: Où acheter les plus belles décorations de Noël

Il y a tellement de choses à faire et de détails auxquels il faut penser pendant les fêtes de fin d'année qu'on arrive à votre rescousse avec des inspirations de jolies tables pour vos repas des fêtes.

Comme pour les autres décorations de Noël réalisées dans la maison, on aime quand c'est simple et facile à réaliser ! C'est encore mieux quand on peut placer le tout à la dernière minute alors que nos invités gringotent des amuse-gueules.

On peut même faire participer les enfants (si on accepte que ce soit pas 100% parfait, bien sûr) !

1. Noël scandinave

Faites du blanc votre meilleur allié pour la table de Noël. Out les objets de décoration traditionnels ! Pour un Noël scandinave, on adopte le blanc, le beige, le taupe, le noir et surtout le doré, autrement dit des tons qui évoquent la nature et la simplicité, grandes valeurs du style scandinave.

Courtoisie marieclaire.fr

Les couleurs scandinaves qui peuvent sembler froides au départ révèlent pour Noël une atmosphère douillette (effet accentué avec le choix des matières) et un esprit résolument chic.

Courtoisie marieclaire.fr

2. Décorations naturelles

Optez pour une table composée de matières naturelles pour un authentisme assuré à Noël ! Autrement dit, ça signifie utiliser les matériaux qui sont autour de nous. Utilisez le lin, la toile de jute, le papier kraft, entre autres, pour bien réussir votre table.

Courtoisie Dear Lillie

Pour un effet encore plus renversant, ajoutez des éléments de la nature : pomme de pin, eucalyptus, oranges séchées, branches de sapin, des baies, etc.

Pinterest Simply Susan

3. Bleu et or

Vous en avez assez des classiques et traditionnelles décorations aux couleurs de Noël ? Si oui, vous craquerez pour cette fabuleuse combinaison de bleu marine et or (ou bronze) pour votre table de Noël cette année.

Courtoisie Pinterest

Vous pouvez aussi ajouter une belle touche du motif tartan dans les teintes de bleu et vert. Ces couleurs rendent le repas des plus festifs !

Citrine Living

4. Table de velours

Noël est l'occasion dans l'année où on peut facilement se permettre les extravagances. Pourquoi ne pas déposer un long tissu de velours en guise de chemin de table ? Ça donne une table chic et surtout chaleureuse, comme on les aime tant aux fêtes.

Courtoisie Pinterest

5. De la ferme à la table

Faites en sorte que vos invités se sentent à l'aise avec ce type de table de Noël qui ne requiert même pas de vaisselle de circonstances. Il suffit de superposer des serviettes à main à carreaux et des couvertures en guise de coussins de siège pour donner un peu de piquant aux fêtes.

Rikki Snyder

Ajoutez simplement des bougies rouge ou verte et faites entrer de la verdure à l'intérieur pour compléter ce look qu'on adooooore !

Courtoisie Pinterest

6. Nature hivernale

On s’éloigne de la tradition en créant un décor aux accents boréaux. Feuillage et éléments brillants se mêlent à merveille sur une table.

Courtoisie burkatron

7. Pique-nique des fêtes

On dresse une table décontractée en optant pour une nappe de papier kraft, sur laquelle on pourra inscrire le menu et permettre aux petits de dessiner. Tout le monde sera heureux, et ce, peu importa la durée du repas !

Courtoisie Wills Casa

8. Simplicité traditionnelle

Le vert et le rouge sont les vedettes de cette tablée simple, mais festive. Ces deux couleurs incontournables sont des classiques indémodables dont on ne se tanne jamais et que vous pourrez réutiliser durant des années !

Courtoisie Pinterest

9. Rouge et or

Emblématique du temps des Fêtes, la combinaison du rouge vibrant et du doré donne de l’éclat à une table.

10. Noël au printemps

Les plantes grasses sont à l’honneur toute l’année. Pourquoi ne pas les mettre en vedette sur notre tablée des Fêtes? On y ajoute bougies et hydrangées pour donner une allure printanière à notre décor de Noël.

Courtoisie Pinterest

11. Touche rustique

On mêle papier kraft, bois naturel et feuillage pour obtenir une table digne d’une cabane à sucre 5 étoiles. Tout pour que ce soit rassembleur comme on veut que ce le soit à Noël !

Courtoisie kimpowerstyle.com

12. Étoiles naturelles

Si on veut ajouter une touche féerique à notre décor rustique, on parsème notre tablée d’étoiles lumineuses et le tour est joué.

Courtoisie littlefew.com

13. Bonhommes amusants

Table idéale pour les enfants, ce montage combine ustensiles, serviettes de table et assiettes pour obtenir des bonshommes de neige rigolos.

Courtoisie artsymomma.com

14. Cannes discrètes

Pour une simple touche festive, on dépose le nom de nos invités sur des cannes de Noël. Chaque invité saura où s'asseoir lorsque viendra le temps de se mettre à table.

Courtoisie cleanandscentsible.com

15. Chalet chic

On sort le bois naturel et les branches de conifère pour les agencer à notre plus belle argenterie, pour obtenir une tablée franchement festive.

Courtoisie LAURENMCBRIDEBLOG.COM

16. Fêtes traditionnelles

Canneberges, sapins et bougies se côtoient sur une table digne des plus beaux Noëls.

Courtoisie yellowblissroad.com

On peut même oser les pommegrenades, ce joli fruit rouge, pour meubler le centre de la table avec de la verdure.

Courtoisie Ella Claire & co.

17. Flocons doux

Avec son gris glace et son blanc pur, cet arrangement est idéal pour celles qui souhaitent conserver une table festive après Noël.

Courtoisie Layered Lounge

18. Arc-en-ciel de Noël

On place des boules de Noël colorées dans un arrangement de conifères au centre de la table pour produire un effet bœuf sans se casser la tête.

Courtoisie 100LAYERCAKE.COM

19. Étincelle colorée

On mélange tradition et modernité en optant pour des boules de Noël colorées, qu’on place dans un vase au centre de la table.

Courtoisie Pinterest

20. Table fruitée

En guise de décorations, on pose sur la table pommes vertes, citrons et poires aux couleurs des Fêtes, pour un look frais et pratique!

Courtoisie SWEETSOMETHINGDESIGN.BLOGSPOT.COM