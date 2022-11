10 idées-cadeaux pour le bas de Noël des adultes

Après avoir rempli les bas de Noël des enfants , vous vous demandez quoi mettre dans ceux des grands? Voici quelques inspirations de surprises compactes et abordables pour le garnir jusqu’au rebord !

Le fameux bas de Noël nous donne souvent bien des maux de tête lorsque vient le temps de le remplir... On doit penser à des cadeaux de petite taille pour les glisser facilement dans le bas à la veille de Noël.

Simplifiez-vous la vie cette année et laissez-vous inspirer par ces idées pour le bas de Noël de votre homme ou votre femme. Vous trouverez parmi ces suggestions des surprises qui plairont à tous les adultes tout comme aux papas et mamans !

TOP 10 d'idées-cadeaux pour le bas de Noël des adultes

Si vous connaissez un adulte autour de vous qui perd constamment ses choses... L’AirTag, c’est la solution super pratique pour suivre ses affaires à la trace. Offrez-lui ce gadget pour qu'il l'accroche à ses clés et il vous remerciera toute l'année !

Prix : à partir de 39 $

Ce petit gadget fort pratique fera plaisir à quiconque qui possède un cellulaire. Il suffit de coller ce bouton à l'arrière de l'appareil et permet une bonne préhension pour envoyer des textos d'une main, prendre de meilleures photos et regarder des vidéos de chats sans les mains !

Prix : 14,99 $

Ce dispositif ingénieux permettra à votre homme de se raser sans avoir à ramasser les poils dans le lavabo. Enfilez le tablier, fixez les ventouses au miroir, et c'est parti. Votre salle de bain vous dira merci!

Prix : 22 $

S'offrant aussi bien aux hommes qu'aux femmes, ce linge à polir spécialement conçu pour faire briller vos verres révolutionnera la corvée de vaisselle après les soirées festives à la maison. Utilisez-le sec ou légèrement humide pour nettoyer à fond vos verres sans les égratigner !

Prix : 19,95 $

Cette pratique lampe de lecture sera parfaite pour n'importe quel amoureux des livres. Compacte et rechargeable par USB, elle offre jusqu'à huit heures d'autonomie. Ce qui en fait un accessoire très utile lors des longs déplacements ou même en voyage.

Prix (en rabais) : 15,99 $

Faites sourire l'amateur de café avec qui vous partagez vos matins en lui offrant ce sirop à café au caramel salé. Du sucre caramélisé et velouté avec des accents de vanille, de beurre et de fleur de sel. Sans lactose, il accompagne le café, le chocolat chaud, les Old Fashioned, les desserts et la crème glacée ! Impossible d'y résister...

Prix: 10,95 $

Voici les premiers vrais cocktails prêts-à-boire en format de poche, idéal pour le bas de Noël de madame ou monsieur ! Il s’agit de vrais cocktails qualité-bar à 25% d’alcool, dans un format pratique et adorable.

Dans chaque petite cannette de 100 ml, on retrouve l’équivalent d’un cocktail prêt à être savouré, et auquel vous n’avez rien de besoin d’ajouter! De plus, les recettes sont élaborées principalement à partir d’alcools et d’ingrédients locaux provenant de différents producteurs choisis avec amour.

Prix: 6,85 $

Ce joli bandeau a été développé dans l'optique de permettre de prendre soin de soi, dans le confort du foyer. Il est idéal pour se faire des masques à la maison, ou bien simplement pour dégager ses cheveux pour se maquiller !

Glissez-le dans le bas de Noël d'une maman ou simplement d'une femme qui aime s'accorder du #metime.

Prix: 30 $

Fan de grilled cheese ? Ces sacs fonctionnent parfaitement dans un grille-pain, four, micro-ondes ou sur un barbecue. Ils permettent de permet de chauffer rapidement la collation préférée de n'importe quel foodie.

Prix: 30,93 $

Faites plaisir aux hommes qui vous entourent en leur offrant une nouvelle paire de boxeur SAXX. Après tout, Noël est aussi un peu fait pour renouveler l'inventaire de bas et sous-vêtements, non ? Ce boxeur Ultra est fabriqué à partir d'un tissu de viscose fait de fibres naturelles permettant une bonne évacuation de l'humidité, tout en offrant un confort doux et respirant.