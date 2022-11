10 idées-cadeaux pour le bas de Noël des jeunes

Les jeunes raffolent des surprises dans les bas de Noël et avec raison. Voici des cadeaux qui s’y glissent parfaitement et qui mettront assurément un sourire sur leurs visages le matin de Noël.

Que vous soyiez à la recherche d'inspiration pour vos cadeaux de bas de Noël ou que tentiez de ne pas attendre à la dernière minute pour faire vos achats, vous trouverez dans cet article des idées de cadeaux pour les enfants et adolescents (garçon et fille). Joie et plaisir garantis lors du dépouillement !

Ces jouets sensoriels anti-stress en silicone procureront des heures de plaisir aux enfants. Avec leurs jolis motifs de Noël, ils plairont à coup sûr aux petits !

Prix : 18,99 $ / Disponible chez Amazon

Roulez cette jolie tuque unisexe de la marque The North Face dans le bas de Noël du petit ! Il pourra la porter sans modération pour aller jouer dehors pendant les vacances de Noël.

Prix : 29,99 $ / Disponible chez Amazon

Transformez l'heure du bain en partie de plaisir en glissant ces pastilles dans le bas de Noël cette année ! Les enfants s'amuseront et voudront étirer le temps passé dans la baignoire.

Prix : 12,99 $ / Disponible chez Amazon

Pensez à offrir des jeux de société au format voyage. Ils procureront aux enfants le même plaisir, tout en prenant moins de place dans la maison par la suite ! Ils voudront les apporter lors des déplacements en voiture ou même pour jouer ailleurs que chez eux.

Prix (en rabais) : 11,09 $ / Disponible chez Amazon

Les enfants adoooorent se tatouer ! Faites du bas de Noël un hit en y glissant quelques tatouages temporaires avec un thème qu'ils apprécient. Il existe une foule de motifs sur le Web qui feront leur plus grand bonheur !

Prix : 7,99 $ / Disponible chez Amazon

Ne sous-estimez pas ces petits morceaux de vêtements qui peuvent faire très plaisir aux enfants et aux adolescents ! Renflouez leur tiroir de commode de bas, caleçons et petites culottes le matin de Noël. Cette petite nouveauté aux motifs qu'ils aiment les suivra au quotidien des semaines et des semaines durant...

Prix : 24,99 $ / Disponible chez Amazon

Ces radios de type walkie-talkie rendront vos enfants fous de joie ! On en glisse un par bas de Noël pour permettre aux frères et soeurs d'une même famille de jouer ensemble. Ils pourront communiquer à distance et faire les 400 coups. Vous pourrez les réutiliser lors d'une randonnée familiale ou en camping, par exemple.

Prix : 44,97 $ / Disponible chez Amazon

Pour l'école, en avion ou lors des déplacements en voiture, ces écouteurs seront fort pratiques. Ils seront appréciés par les enfants, mais aussi (et surtout !) des parents lorsqu'ils n'écoutent pas la consigne d'abaisser le volume de leur appareil.

Prix : 59,99 $ / Disponible chez Amazon

Une gourde est une excellente idée pour le bas de Noël. Son format est parfait pour être déposé dans le bas de Noël ! Elle sera utilie lors des pratiques de sport ou même au quotidien pour encourager les enfants à bien s'hydrater.

Prix : 35 $ / Disponible chez Amazon

Les enfants créatifs auront des heures et des heures de plaisir avec cet ensemble pour fabriquer des vêtements Tie Dye. Ils pourront créer jusqu'à trois projets avec ce produit disponible chez Amazon.

Prix : 17,86 $ / Disponible chez Amazon

