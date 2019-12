7 détaillants à ajouter à votre liste de Boxing Day

La joie de Noël à peine estompée, on tombe déjà dans l’euphorie du Boxing Day le 26 décembre! Les plus courageux osent se rendre en boutique alors que d’autres préfèrent le confort de la maison et le magasinage en ligne.

Quoi qu’il en soit, chaque année, les commerces rivalisent d’offres alléchantes et de rabais avantageux pour que tous puissent en profiter.



Mode et beauté

1. Gap

Ce détaillant très populaire offre toujours des rabais très alléchants. Pratique pour ceux qui n’aiment pas parcourir tout le web, puisque Gap offre des collections pour toute la famille. Cette année, profiter de 50 % de rabais et de la livraison gratuite. Achetez en ligne.

2. Frank And Oak

Cette maison de mode montréalaise propose des vêtements contemporains et tendance. Vous y trouverez aussi des manteaux en matière recyclés et une foule d’accessoires pour l’hiver. En cette journée d’Après-Noël, bénéficiez de rabais allant jusqu’à 50% sur les articles sélectionnés.

De plus, la livraison est offerte pour les commandes de 99 $ et plus. Achetez en ligne.

3. Matt and Nat

Reconnue pour l’utilisation de matériaux récupérés, Matt & Nat propose une collection de sacs, de chaussures et d’accessoires de toutes sortes pour homme et femme. La marque utilise même des matières fabriquées à partir de bouteilles en plastique et de pneus de vélo recyclés. Achetez en ligne.

4. La Baie d’Hudson

Le détaillant canadien nous des rabais sur des milliers d’items. Que ce soit pour les vêtements, accessoires, déco de maison et plus, vous y trouverez certainement de quoi faire des économies. Plusieurs offres sont aussi disponibles dans le rayon des produits de beauté. Achetez en ligne.



Pour la maison

5. Wayfair

Que ce soit pour des accessoires de literie, de bain, de décor ou de cuisine, un détour par ce géant du confort de la maison assurera une année tout en style et en douceur. Inutile d’attendre le 26 puisqu’une foule d’aubaines sont déjà disponibles.



Profitez dès maintenant d’une déduction allant jusqu’à 70% de rabais sur une vaste sélection de produits. Achetez en ligne.

6. Anthropologie

Ce détaillant bien connu pour ses collections de vêtements boho-chic est aussi un incontournable pour les articles de décorations tout aussi tendance. La section des soldes regorge de trouvailles et de meuble très design à moins de 50 % du prix original. Achetez en ligne.

7. Linen Chest

Que ce soit pour des accessoires de literie, de bain, de décor ou de cuisine, un détour par ce géant du confort de la maison assurera une année tout en style et en douceur.



Lors du Boxing Day, profitez d’aubaines allant jusqu’à 75% de rabais sur une vaste sélection de produits, de 25% de rabais sur tous les produits à prix régulier et de 10% de rabais supplémentaires sur tous les articles déjà offerts à prix réduit. Achetez en ligne.



Voilà qui devrait bien occuper votre lendemain de Noël !

* Les aubaines mentionnées sont à titre indicatif et sont sujettes à changement.