10 questions étonnantes sur Stéphanie Villeneuve!

Stéphanie Villeneuve, notre collaboratrice météo, fait maintenant partie de l'équipe depuis le mois d'octobre dernier. Vous serez du même avis que nous si on vous disait qu'elle apporte chaleur et électricité à toute l'équipe, chaque matin! Sa joie de vivre contagieuse et son côté humoristique font d'elle une collègue des plus attachantes. On lui a posé quelques questions pour que vous puissiez découvrir ce beau grand rayon de soleil!

Voici 10 questions que vous aimeriez poser à Stéphanie Villeneuve:

1. Si on regardait dans ton téléphone: qui serait la personne en haut de ta liste de textos, celle à qui tu écris le plus souvent?

C’est clairement ma meilleure amie, Marie-Gil. Marie-Gil est au Yukon et il y a un décalage de 3 heures avec le Québec. Imaginez-vous donc qu’elle enregistre Salut Bonjour à tous les matins pour que lorsqu'elle se lève, elle puisse voir mon look du jour et m'envoyer ses commentaires en texto. Une vraie meilleure amie!

2. On te voit souvent à l'extérieur à Salut Bonjour! Dans la vie en général, quel est ton outfit de rêve?

J’pense que j’aime tous les styles! J’ai vraiment toute sorte de trucs dans mon garde-robe, mais à tous les jours (je choisis) vraiment en fonction de mon humeur! En général, une basket avec une jupe pour balancer le style féminin et masculin, j'adore ça, c’est un passe-partout.

3. De par ton travail, tu utilises beaucoup la télé et le web pour communiquer avec les gens. Dans la vie, qu'est-ce que tu consultes en premier lorsque tu es sur les réseaux sociaux?

Je vais voir les anniversaires! Pour deux raisons: pour moi les anniversaires c’est vraiment important, c’est un festival à chaque fois! J’envoie des décomptes à mes amies: O.K., ta fête c’est dans 2 semaines, 1 semaine, 3 jours; j’trouve ça très important de le souligner chaque année. Aussi, je regarde les anniversaires pour faire un petit ménage Facebook! Je me pose des questions du genre: cette personne-là, est-ce que je lui souhaite bonne fête? Si oui et bien je la garde et sinon bien...je la flush!

4. On jase...quelle est ta saison préférée et pourquoi?

C’est dur à dire parce que j’aime vraiment chaque saison pour certains moments! Je suis une fan finie du temps des Fêtes donc j’adore décembre pour ça; le printemps c’est mon anniversaire; l’été c’est les festivals, mais je pense que mon moment préféré, c’est de fin août à la mi-octobre. Tsé, quand t’as pas les cuisses qui collent après la chaise! C’est parfait pour moi et surtout, j'aime les couleurs de l’automne.

5. Quel est ton plaisir coupable musical; est-ce que cette chanson te représente bien?

J’ai tellement de chansons préférées, je pense que j’ai un top 200, car j’ai travaillé en radio et j’adore la musique! Mais vite comme ça, September de Earth Wind and Fire, mon Dieu que j’aime cette chanson-là!

6. On adore utiliser les emojis lorsque l'on s'exprime sur le web ou par texto! Quel emoji te représente le mieux?

Assurément, c’est la p’tite madame qui fait ça comme ça: [mime de main dans les airs]! Je trouve que ça signifie: «yé, youpi, on y va!». Je l’utilise toutes les fois que j’envoie un texto!

7. Tu es une fille énergique et curieuse; quel est le dernier voyage que tu as fait?

En 2017, je suis allée voir mes amis à Paris et Bruxelles parce que j’ai habité 6 mois là-bas pendant mes études. C’est vrai que ça fait toujours du bien de se dépayser! J’ai un voyage de filles qui s’en vient, on s’en va passer la fin de semaine de Pâques à Vancouver!

8. Si une de tes amies répondait à nos questions à ta place, qu'est-ce qu'elle dirait de toi?

Que je suis une mauvaise cuisinière, que je suis quétaine et que je suis matante! Moi, j’adore ça me coucher à 21h. Veiller jusqu’à 4 heures du matin, ça ne m’intéresse pas du tout! Il n'y a rien comme être chez moi, écouter un petit film en buvant un chocolat chaud!

9. Tu es devenue une experte en levers de soleil avec beaucoup d'expérience terrain! Quelle est ta routine matinale avant d'entrer en ondes?

Je ne pensais pas être une fille superstitieuse, mais je me rends compte que j’ai une routine avant d’entrer en ondes et si je ne la fais pas, je ne suis pas certaine que ça va bien aller! J’avance devant la caméra, 2 minutes avant d’entrer en ondes. Je me balance de droite à gauche, j’appelle ça «la laveuse»! Ensuite, il y a mon caméraman qui va me demander de «lui faire un blanc» pour qu’il puisse balancer les couleurs, et quand il me dit: «montre-moi ton visage», je lui fais ma plus belle grimace!

10. Tu t'es jointe à l'équipe de Salut Bonjour en octobre dernier; qu'est-ce que personne ne sait à ton sujet?

Je suis une fan finie, mais finie du Titanic! Je pense que je l’ai vu 63 fois, je connais les répliques par coeur! Aussi, vous savez le hula hoop? Je suis capable d'en faire pendant 30 minutes, sans qu’il tombe! Je me trouve...Pas pire!