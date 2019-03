Essayez cette délicieuse recette de Cuisse de canard laquées à l'érable, concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB Cuisine.

CUISSES DE CANARD LAQUÉES À L’ÉRABLE

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 25 à 30 minutes

Ingrédients

12 à 24 carottes, coupées en 2 sur la longueur

1 oignon, émincé

2 gousses d’ail, hachées

60 ml (4 c. à table) beurre fondu

2 branches de thym, effeuillées

4 cuisses de canard confites

90 ml (6 c à table) bouillon de volaille

125 ml (1/2 tasse) sirop d’érable

1 pincée de thym effeuillé

2 gousses d’ail, hachées

15 ml (1 c. à table) miso

15 ml (1 c. à table) pâte de tomate

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

​ÉTAPE 2

Dans un bol, mélangez les carottes, l'oignon, l’ail, le beurre, le thym, du sel et du poivre.

​ÉTAPE 3

Sur une plaque allant au four et recouverte d'un tapis en silicone, répartissez les légumes et laissez cuire au four 15 à 20 minutes.

​ÉTAPE 4

Entre temps, dans une poêle chaude, ajoutez les cuisses, le bouillon, le sirop, la pincée de thym, l’ail, le miso, la pâte de tomate et laissez frémir le tout 5 minutes, en nappant régulièrement les cuisses du jus de cuisson.

​ÉTAPE 5

Passez le four sur gril (broil).

​ÉTAPE 6

Sur une plaque allant au four et recouverte d'un tapis en silicone, disposez les cuisses, nappées du reste de jus de cuisson et passez au four, 5 minutes.

​ÉTAPE 7

Servez, accompagné des légumes rôtis et d'une polenta ou autre céréale.