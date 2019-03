5 stations de ski à découvrir

Avec la quantité de neige qui est tombée au cours des dernières semaines, profitez de ces conditions incroyables pour dévaler les pentes de l’une de ces 5 stations québécoises!

1. Owl’s Head

Offrant le quatrième plus haut dénivelé skiable de la province, cette montagne des Cantons-de-l’Est n’a rien à envier aux autres stations. Ses 50 pistes enneigées, son chalet revampé et son hôtel entièrement rénové plairont assurément aux skieurs et aux planchistes de tous les niveaux. Et que dire du magnifique panorama sur le lac Memphrémagog? Il vaut à lui seul le détour!

2. Mont Grand-Fonds

Située à quelques kilomètres de La Malbaie, dans la région de Charlevoix, cette station de ski représente la destination idéale pour les amateurs de glisse qui recherchent la tranquillité. Chacun y trouve son compte entre la vingtaine de pistes, dont quatre sous-bois, et le parc à neige. À noter que les fortes accumulations y sont fréquentes alors arrivez tôt afin de profiter des pistes fraîchement enneigées!

3. Belle-Neige

Vous souhaitez initier vos enfants au ski ou à la planche à neige? Cette montagne qui se trouve dans la petite municipalité de Val-Morin, dans les Laurentides, est l’endroit tout indiqué! Le sentier des toutous promet de les fasciner et toute la famille appréciera l’ambiance décontractée. De plus, vous pourrez profiter d’un moment agréable, même par temps froid, grâce à l’orientation plein soleil de la montagne.

4. Mont Édouard

Direction l’Anse-Saint-Jean, dans le Bas-Saguenay, afin de découvrir cette station de ski reconnue pour ses conditions de neige exceptionnelles ainsi que son magnifique réseau de sous-bois! Les secteurs de haute route seront le terrain de jeu principal des amateurs d’aventures tandis que les skieurs et les planchistes pourront s’amuser à leur rythme sur les 32 pistes de la montagne.

5. Parc du Mont-Comi

Si vous prévoyez aller faire un tour dans la région du Bas-Saint-Laurent, planifiez une journée de ski au Mont-Comi! Située à Saint-Donat-de-Rimouski, cette station prend place dans la chaîne de montagnes des Appalaches. Le domaine skiable est réparti sur trois versants et propose une trentaine de pistes, incluant deux parcs à neige. D’ailleurs, les planchistes s’y donnent rendez-vous chaque année, en mars, dans le cadre de l’évènement Snowmission.