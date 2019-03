Joanie Asselin, biologiste et copropriétaire chez Éducazoo, et Roxanne Brunelle, biologiste et animatrice chez Édicazoo, nous présentent 4 animaux exotiques: un chinchilla, un iguane, une mygale et un cacatoès.

D’abord et avant tout un refuge pour les animaux domestiques et exotiques, Éducazoo a pour mission d’éduquer et de sensibiliser le public afin que tous adoptent un comportement responsable vis-à-vis le règne animal. L’organisme souhaite aussi donner la possibilité au public d’établir un contact avec plusieurs espèces d’animaux domestiques et exotiques dans un contexte sécuritaire.

Pour plus d’information, consultez le site Web d’Éducazoo.