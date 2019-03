5 activités originales pour le temps des sucres

Bien sûr, il y a la traditionnelle réunion familiale à la cabane à sucre, mais les occasions de séduire les papilles des amateurs d’érable ne manquent plus. Cette année, sucrez-vous le bec deux fois plutôt qu’une en prenant part à l’une de ces activités.

1. Découvrir le village sucré

Du 2 mars au 28 avril, le Village québécois d’antan vous convie à une authentique cabane à sucre du 18e siècle. Débutez la journée en explorant les traditions de l’époque et en écoutant les légendes entourant la découverte de l’eau d’érable. Après une balade en carriole, n’oubliez pas de faire un arrêt à la Beignerie où vous pourrez déguster des beignes tout juste sortis du four.

2. Participer au plus gros party de bois en ville

Si vous avez le cœur à la fête et l’envie de manger de la tire d’érable sans quitter la ville, la cabane Panache et Bois rond est le rendez-vous à ne pas manquer! Du 21 au 24 mars, du côté de la rue Wellington à Montréal, petits et grands pourront assister à une série de spectacles, dont Canailles, Clay and Friends et Vilain Pingouin, en plus de participer à une foule d’activités amusantes.

3. Courir au cœur des érablières

Le 27 avril prochain, mettez le cap sur Mont-Saint-Grégoire en Montérégie afin de prendre part au Marathon des Érables. Cette activité sportive représente l’occasion idéale de bouger en famille. Plusieurs options s’offrent à vous (1-5-10-15-21-42 km) et sachez que l’effort en vaut la chandelle puisqu’un délicieux repas gourmand sous le thème de l’érable vous attend à la ligne d’arrivée!

4. Se sucrer le bec en compagnie des animaux

À mi-chemin entre Montréal et Ottawa, le Parc Oméga vous propose une programmation spéciale à l’occasion du temps des sucres. En plus d’admirer et nourrir les animaux, vous pourrez assister à une prestation musicale du côté du Camp de Bûcheron et participer à une démonstration de sculpture sur bois, sans oublier de savourer quelques sucreries à l’érable au passage.

5. Organiser une cabane à la maison

Avec l’arrivée du printemps, toutes les conditions sont réunies pour faire de cette activité un succès. Installez une nappe à carreaux sur la table et demandez à tous les membres de la famille de participer à la réalisation d’un grand repas mettant à l’honneur les produits de l’érable. Terminez la journée à l’extérieur en dégustant de la tire sur la neige autour d’un feu de camp.