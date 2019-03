Tout savoir sur la chambre d'ado

La chambre de votre ado relève-t-elle du domaine privé ou familial? Voici des pistes pour savoir quelle attitude adopter comme parent et des trucs déco originaux pour améliorer l’espace de vie de votre adolescent.

1. Un territoire privé, mais pas unique

Sur le chemin entre l'enfance et l'âge adulte, l'adolescent a besoin d'un espace bien à lui. S'isoler dans sa chambre pour parler au téléphone sans se faire déranger ou pour évacuer une colère correspond à un besoin réel.

Toutefois, en aucun cas, sa chambre ne doit devenir son unique lieu de vie quand il est à la maison. Autrement, la communication et les liens risquent de s'effriter rapidement.

2. Sa chambre, un prolongement de lui-même

Ironiquement, plus on s'insurge contre la montagne de linge sale et tout ce qui jonche le plancher, plus l’ado semble se renfrogner et résister. Une chose importante à se rappeler : une chambre d'ado en désordre, c'est normal ! C’est souvent le prolongement de lui-même et que le désordre intérieur qu'il vit durant cette période charnière se transpose dans son espace. Le secret en tant que parent pour éviter la chicane : réduire nos attentes et choisir ses batailles.

3. Des idées déco originales

Voici quelques idées pour que votre ado puisse avoir une chambre à son image :

Faites place nette : il faut d’abord épurer l’espace afin de créer une vraie chambre d'ado à leur image. On peut opter pour une peinture neutre sur tous les murs ou alors un ou deux mur(s) plus coloré(s).

Les collants muraux : étant donné que les ados changent souvent d’idées...

La peinture à ardoise : on peut l’utiliser sur un mur, une porte ou un meuble. Un excellent moyen pour se souvenir de certaines choses importantes.

Les cordes à linge à photos : Une belle façon de les exposer sans faire trop de trous dans les murs !

Installer un lit en mezzanine : vous libérerez de l’espace pour créer un vrai bureau en dessous ou un petit coin salon où votre ado pourra se détendre.

Finalement, laissez-les exprimer leur créativité! Prévoyez un endroit où ils pourront accrocher leurs rêves, leurs inspirations, leurs photos. À l’instar de la physiologie humaine, la chambre suit le cours de transformation de son propriétaire et adopte différents changements, petits et grands.