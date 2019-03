Cette semaine, on a droit à un bel amalgame de looks féminins et classiques! Robes et hauts légers se font voir alors que l'hiver laisse place tranquilement, au printemps. On retrouve la touche classique de notre collaboratrice culturelle, celle aux allures fonctionnelle et soignée. Voyez les looks de la semaine, de Sabrina Cournoyer!

1. Lundi

Cette robe légère qui termine aux genoux et aux manches longues fait bien la transition entre l'hiver et le printemps.

Stylisme: Suzanne Laberge

2. Mardi

Il n'y a pas à dire, ce chemiser noué à la taille est un passe-partout important à conserver dans sa garde-robe pour la nouvelle saison. On nous glisse à l'oreille que ce n'est pas la dernière fois que vous le voyez!

Stylisme: Louise Laberge

3. Mercredi

Ce look garçonne et féminin aux allures pratico-pratiques, est l'un des looks signatures de Sabrina Cournoyer!

Stylisme: Suzanne Laberge

4. Jeudi

À Sabrina, tout lui va! On dira donc la même chose de cette combinaison en jeans qui est l'exemple parfait d'un look aux inspirations 70's, actualisé!