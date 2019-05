La Course Québec-Montréal du Grand défi Pierre Lavoie se tiendra le week-end prochain. Pour en apprendre plus sur la course à pied, Mathieu Roy a invité Martin Lussier et Pierre-Mary Toussaint, auteurs du livre «Mythes et réalités sur la course à pied».

