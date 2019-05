Préparez cette délicieuse recette Snapie! de Tartine brunch, concoctée par SB Cuisine.

À cuisiner aussi: Patates de luxe

TARTINE BRUNCH

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : environ 10 minutes

Ingrédients

4 tranches de pain de campagne

250 ml (1 tasse) cheddar, râpé

1 poivron rouge, en brunoise fine

1 échalote, hachée fin

60 ml (4 c. à table) feuilles de persil, hachées

30 ml (2 c. à table) huile d’olive

1 pincée de piment de Cayenne

30 ml (2 c. à table) sirop d’érable

30 ml (2 c. à table) vinaigre de vin blanc

4 œufs

60 ml (4 c. à table) vinaigre blanc

2 avocats, en tranches

8 tranches de bacon, cuites et croustillantes

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre sur gril (broil).

ÉTAPE 2

Sur une plaque allant au four, recouverte d’un tapis en silicone, disposez les tranches de pain, sur lesquelles vous répartissez le fromage et laissez cuire au four, jusqu'à obtenir un fromage fondu et grillé. Réservez.

ÉTAPE 3

Entre temps, dans un bol, mélangez le poivron, l’échalote, le persil, l’huile, le piment, le sirop d’érable, le vinaigre, du sel et du poivre. Vérifiez l’assaisonnement. Réservez.

ÉTAPE 4

Cassez chaque œuf dans un petit contenant différent.

ÉTAPE 5

Dans une casserole d’eau salée et frémissante, ajoutez le vinaigre blanc et dans l’eau déposez rapidement les œufs, un à un. Laissez cuire chaque œuf, 3 minutes

ÉTAPE 6

Retirez et déposez les œufs sur un papier absorbant. Salez et poivrez.

ÉTAPE 7

Sur le fromage de chaque tranche de pain, répartissez les tranches d’avocat, déposez un œuf, 2 tranches de bacon et répartissez la salsa de poivron.