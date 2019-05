Malgré le printemps qui tarde à se manifester, nous sommes plus que prêtes à troquer notre garde-robe hivernale pour des tenues estivales. Voici un survol des essentiels à avoir dans votre garde-robe pour la belle saison!

1. L’imprimé serpent

Les imprimés comme le léopard et le python, plus particulièrement, seront de la partie cet été. Leurs atouts? Leurs nuances neutres s’agencent avec tout ! Souhaitez-leur la bienvenue dans votre garde-robe avec des sandales à imprimé reptile ou cette jolie robe trouvée chez Marshalls.

2. Une combinaison une pièce

C’est le morceau parfait pour les matins pressés où on ne sait pas quoi porter ni quel haut agencer avec quel bas. En version combi-short ou combi-pantalon, les combinaisons sont formidables pour être confortable et chic à la fois. La marque canadienne Smash + Tess se spécialise dans les ensembles une pièce polyvalente qui convient à tous les styles et toutes les silhouettes (de XXS à XXL). Vous en voudrez même un pour vos enfants!

3. L’imprimé tropical

Ce motif revient en force presque chaque été! Qu’il s’agisse de fleurs, de fruits tropicaux ou d’oiseaux, l’imprimé tropical a sa place dans votre garde-robe avec parcimonie comme ce joli haut de style poncho de chez Laura. Pour rester dans le bon goût, agencez ce motif avec un jeans pour le week-end et un pantalon noir ou blanc pour le bureau.

4. Un pantalon fluide à jambes larges

Cette tendance nous rappelle le palazzo des années 80. On peut le porter de deux façons, en version longue jusqu’à la cheville ou en version mi-mollet. Un modèle à rayures verticales comme celui-ci de chez Aritzia est une excellente option pour allonger la silhouette. Choisissez un haut qui définit votre taille pour éviter d’avoir l’air d’un cube.

5. Des chaussures transparentes

Les chaussures agrémentées de plastique transparent ou teinté ont la cote depuis quelque temps. Trop osées, vous croyez ? Pas vraiment si on observe de plus près cette chaussure Maya de la marque montréalaise Black Suede Studio qui vous transformera en une Cendrillon des temps modernes. Un classique! Les chaussures transparentes se marieront à merveille avec une multitude de tenues d’été.

6. Un short à rayures verticales

Les rayures verticales sont partout cette saison. Dans des nuances de bleu et de blanc, elles donneront un air de vacances à n’importe quelle pièce de vêtements comme ces shorts imitation denim de chez Dynamite.

7. Un petit sac rond

Le sac rond a fait son apparition il y a quelques saisons déjà. Si vous n’en possédez pas déjà un, c’est le moment où jamais. C’est un accessoire pratique et compact qu’on porte en bandoulière pour plus de confort. Celui-ci de chez Reitmans vous suivra partout.

8. Un maillot une pièce

Que vous soyez du type bikini ou non, le maillot une pièce a repris ses lettres de noblesse. Osez la couleur, le décolleté plongeant et les petits détails qui rendront votre maillot tout sauf ennuyant comme ce modèle avec des bandes blanches et certaines sections en transparence de chez Bikini Village.

9. Une robe fleurie aux épaules dénudées

Voici deux tendances réunies sur cette magnifique robe de chez Addition Elle. Les fleurs sont indémodables et la tendance cette année est aux vêtements qui dénudent une ou deux épaules. Pour le boulot, juxtaposez simplement un petit veston par-dessus et le tour est joué.

10. Une robe smoking

La robe veste, aussi appelée robe smoking, est en fait un veston assez long pour couvrir les fesses et faire office de robe. Très élégante, on la porte fermée tout simplement comme celle-ci de chez Tristan ou ouverte sur un short et un t-shirt pour un look plus décontracté. Elle vous suivra du bureau au 5 à 7!