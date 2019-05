Emmène-nous à la ronde, la ronde!

Les origines des montagnes russes sont assez imprécises, mais on estime qu’elles remontent à 500 ans! En effet, la majorité des historiens qui se sont penchés sur la question s’accordent à dire que les toutes premières montagnes russes ont vu le jour, comme leur nom l’indique en Russie, au XVIème siècle. Mais ce n’est là qu’une forme extrêmement primitive de ce que l’on connaît aujourd’hui. C’étaient en fait de grandes structures en bois, mesurant près de 20m de haut qui étaient recouvertes d’une fine couche de glace due au climat de la Russie. Les plus courageux montaient au sommet de ces structures à l’aide d’escaliers, pour ensuite descendre la pente sur des luges en bois ou des blocs de glace. L’atterrissage? Dans un tas de sable au bas du parcours!

Le Parc Belmont

En 1923, quatre jeunes Canadiens français décident d'investir toutes leurs économies dans la création du parc Belmont. Le parc d'attractions installe ses pénates à Cartierville, un quartier au nord de Montréal bien desservi par le tramway, et devient vite le rendez-vous des amateurs de sensations fortes. Hormis ses majestueuses montagnes russes à charpente de bois - le Cyclone – et son carrousel, le Parc Belmont comptait au moins huit autres manèges en 1929. Parmi ceux-ci, on trouvait d'abord les aéroplanes, de gigantesques balançoires mécaniques qui permettaient de voir les hommes de haut en bas et le Scooter, des autos tamponneuses où les wagonnets se dirigeaient immanquablement du côté opposé où l'on voulait se diriger. Outre ses manèges, le Parc Belmont présentait aussi des spectacles gratuits de casse-cou ou de haute voltige et accueillait plus d'un sideshow, ces tentes où les visiteurs pouvaient jeter un œil curieux aux phénomènes humains (nains, femmes à barbe) ou aux artistes de l'extrême (avaleurs de sabre, cracheurs de feu). Pour son 50e anniversaire, le Parc Belmont a accueilli le Matterhorn, un train qui tournait à une vitesse vertigineuse sur un rail circulaire, accompagné de musique de discothèque. En 1967, La Ronde a ouvert ses portes. Malgré cela, cette année-là, le parc Belmont a connu un fort achalandage. Après 60 ans de vie glorieuse, le Parc Belmont a finalement fermé ses portes, le 6 septembre 1983. Il faut tout de même souligner qu'entre 1923 et 1983, 25 millions de personnes ont envahi chaque coin de ce parc devenu une légende.

La Ronde

Construite en 1967 à l’occasion de l’Exposition universelle de Montréal, La Ronde est aujourd’hui le plus important parc d’attractions de tout l’Est du Canada. Au départ, elle ne comptait que quelques manèges, dont certains encore en fonction aujourd’hui. En 1981 : Les foules se déplacent pour l’inauguration du Super Manège, des montagnes russes en forme de tire-bouchon. Pour la première fois, La Ronde joue la carte des sensations fortes. Cette année-là, un Américain de 23 ans y passera 218 heures en continu! Le 31 mai 1985 : Organisation du premier Festival ­international de feux d’artifice de Montréal. La presse et le public encensent l’événement vu par des milliers de curieux. Au printemps 2001 : Alors que La Ronde aurait besoin d’investissements majeurs pour se moderniser, la Ville de Montréal vend son parc à la société américaine Six Flags. Une nouvelle ère commence.