L’amour, ça s’apprend. Ça tombe rarement du ciel. Et si on se redonnait le temps de se connaître et d’apprendre à vivre ensemble? C’est ce que TVA vous proposera l’automne prochain avec la quotidienne Si on s’aimait, un nouveau docu-réalité conçu par Anne Boyer de Duo Productions, en collaboration avec Québecor Contenu, avec la participation d’Émily Bégin et de Guillaume LemayThivierge.

Pour vous s'inscrire, vous devez envoyer un message sur la page Facebook ici: https://www.facebook.com/duoproductionstv/

Si on s’aimait accompagnera des hommes et des femmes de 30 à 50 ans par le biais d’une expérience qui s'étalera sur 11 semaines. Ceux-ci veulent changer leur façon d’aborder la vie à deux pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Bref, ils souhaitent tout simplement apprendre à mieux aimer.

L’approche Sigouin

Pour les guider, ils pourront compter sur les judicieux conseils de Louise Sigouin, une experte en accompagnement relationnel qui s’intéresse à la dynamique du couple depuis plus de 25 ans. Cette dernière a développé une approche unique pour mieux composer avec les cinq dualités derrière toutes les histoires d’amour. On ne s’en rend pas toujours compte, mais dans les relations les traits de personnalités opposés s’attirent comme de véritables aimants. Le défi : trouver l’équilibre entre ces deux pôles, apprendre de l’autre et mieux le comprendre afin de limiter les conflits et vivre en harmonie.