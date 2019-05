5 erreurs à éviter lors de la cuisson au barbecue

Alors que plusieurs se prétendent les rois du BBQ à la maison, plusieurs erreurs persistent pourtant en ce qui a trait à son utilisation. Nous avons fait appel à Benjamin Alarie, chef corporatif pour Weber Canada, pour parfaire nos connaissances quant à ce mode de cuisson adoré des Québécois.

1. Cuire à une température trop élevée

«Ce n’est pas parce que votre appareil peut atteindre 600, 700 et même 800 °F qu’il faut absolument tout cuire à cette température», commente Benjamin Alarie. L'expert conseille plutôt de diviser l’ensemble de votre surface de cuisson en différentes zones: une première à haute température pour bien saisir vos aliments, une deuxième zone à température moyenne afin de cuire vos aliments plus sensibles comme les légumes et une dernière zone où les brûleurs restent éteints pour la cuisson indirecte. Vous éviterez ainsi de calciner vos aliments en un rien de temps!

2. Brosser les grilles pour les nettoyer

L’entretien du barbecue fait défaut bien souvent selon l’expert. «Il ne suffit pas de simplement brosser vos grilles de cuisson» commente-t-il. Il faut les retirer et les laver à l’eau tiède, puis les frotter avec un tampon doux. Le système de récupération des graisses devrait lui aussi être lavé environ aux deux semaines ou chaque mois selon votre utilisation.

3. Huiler les grilles

C’est probablement l’une des erreurs les plus répandues. «Pourquoi huiler l’ensemble de votre surface de cuisson alors que vous en avez besoin que de 25% ?» nous questionne Benjamin Alarie. Vous salirez l’ensemble de votre barbecue inutilement et l’entretien sera d’autant plus difficile. Huilez plutôt légèrement les aliments que vous déposez sur la grille. Si vous utilisez des marinades, elles doivent être bien équilibrées, ni trop huileuse pour que la flamme ne noircisse pas vos aliments, ni trop acide pour éviter que votre viande soit précuite dans le réfrigérateur.

4. Perdre le contrôle du feu

Gardez le contrôle de votre flamme afin de vous permettre de cuire ce que vous voulez. «Cuisson directe, indirecte, basse température, fumaison, amusez-vous !» conseille le chef. Vous pouvez utiliser votre barbecue comme un four si vous maintenez la chaleur autour de 350 °F. Vous pourrez donc l’utiliser pour autre chose que des viandes grillées et explorez les possibilités.

5. Trop manipuler la viande

Laissez vos morceaux de viande tranquilles. Laissez-leur le temps de bien se colorer avant de les toucher et éviter de les retourner plus que deux fois. Le chef conseille également de ne pas replacer la viande au même endroit sur la grille lorsque vous la retournez. Changez-la de place pour saisir la viande au maximum. Finalement, n’oubliez pas de faire reposer vos viandes avant de les servir. Recouvrez-les simplement d’une feuille d’aluminium et attendez au moins cinq minutes avant de les trancher. Ce petit geste fera toute la différence!