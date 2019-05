Tout quitter pour élever une ferme de grillons!

Voyez l'entrevue avec Julie Sirois et son conjoint, Conan Tremblay, qui ont tout quitté pour s’installer au Panama et lancer une des plus grosses fermes d’élevage de grillons au monde, un produit de plus en plus recherché pour sa farine.

En octobre 2017, ils ont laissé leurs boulots, vendu leur condo de la Rive-Sud, roulotte et bateau pour mettre sur pied l’entreprise Cricket Market Farm. La production en serres d’élevage de grillons a commencé à l’automne 2018. Ils croient que c’est la protéine de l’avenir, que c’est un choix écoresponsable et environnemental. Pour la même quantité de bœuf, le grillon demande 2000 fois moins d’eau et 14 fois moins de nourriture. Le couple a bien hâte que la « barrière mentale » qui empêche les gens de consommer les grillons tombe et que cette protéine soit adoptée.