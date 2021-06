Voici un outil pratique pour vous aider dans la planification familiale

Pas toujours facile de se préparer pour la rentrée et vous avez souvent l'impression que vous manquez de temps? Salut Bonjour se joint aux Éditions de L'Homme pour vous présenter le Calendrier familial Salut Bonjour 2022! Il s'agit d'un outil pratique et essentiel qui vous aidera à planifier la rentrée en famille, pour ne rien oublier! Trucs, conseils, astuces, aide mémoire, tout y est pour vous aider à débuter la rentrée... bien organisée!

Le contenu du calendrier, axé sur la réalité québécoise, répond aux besoins des gens qui souhaitent mieux planifier leur quotidien, qu’il s’agisse d’une famille avec enfants en âge scolaire, d’une famille composée d’adultes seulement ou de personnes vivant seules.

Il s’adresse à un public québécois branché sur l’actualité, est inclusif (on y souligne la journée contre l’homophobie et la transphobie, la journée de l’autisme, les fêtes des principales religions, etc.), offre un contenu pratico-pratique solide et est relevé d’une touche d’humour.

Le Calendrier familial vous aide à organiser votre rentrée en famille. Procurez-vous cet outil indispensable dans les pharmacies, épiceries, Costco et dans toutes les bonnes librairies. Il est disponible depuis le 26 mai 2021.

Pour vous procurer le Calendrier familial Salut Bonjour et connaître tous ses points de vente, c'est par ici: calendrierfamilial.com