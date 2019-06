Voyez les looks de Sabrina cette semaine!

De décontracté à plus habillé, du color block aux imprimés, on en a vu de toutes les couleurs cette semaine à travers les looks de Sabrina Cournoyer! On vous propose un récapitulatif de la semaine.

À voir aussi: les looks de la semaine dernière

1. Lundi

La couleur Pantone de l'année est mise à l'honneur avec ce haut d'un corail vivifiant! Le jeans à l'ourlet effiloché est très tendance cette saison et que dire de l'imprimé animalier, juste assez présent sur la ceinture.

Stylisme: Suzanne Laberge

2. Mardi

Cette robe d'un doux rose nous évoque la grâce d'une ballerine! Le tissu léger et vaporeux ainsi que la chaussure fleurie rendent ce look polyvalent. Il pourrait convenir sans problème tant à une journée au bureau qu'à 5 à 7 ou à une soirée en amoureux.

Stylisme: Suzanne Laberge

3. Mercredi

Les couleurs néon, les imprimés fleuris et les boucles aux sandales nous rappellent le sud! C'est une tenue festive qu'arbore Sabrina pour ce milieu de semaine ensoleillé.

Stylisme: Suzanne Laberge

4. Jeudi

Romantique et délicat sont les mots qui nous viennent à l'esprit quand on voit cet ensemble! La transparence du chemisier, le discret motif de pois et la jupe gaufrée donnent du mouvement à ce joli look.