Nespresso : une marque responsable

Nespresso célèbre son dixième anniversaire en sol canadien avec la réouverture de son iconique boutique située sur la rue Crescent au centre-ville de Montréal. Cette inauguration fait suite à un projet de rénovation élaboré qui a permis d’en actualiser le concept et ainsi offrir une expérience café renouvelée pour ses clients et ses visiteurs.

Soucieuse de l'environnement, l’entreprise collabore avec plus de 100 000 fermiers répartis dans 13 pays grâce au Programme Triple A pour une qualité durableTM afin d’intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 ce programme permet d’améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d’offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d’améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

Nespresso encourage par ailleurs tous ses consommateurs à recycler leurs capsules grâce à un système de sac de recyclage. Disponible dans plus de 300 municipalités au Québec, ce programme permet aux consommateurs de recycler leurs capsules d’aluminium Nespresso avec un sac vert spécialement conçu qui n’a qu’à être déposé dans le bac de recyclage lorsqu’il est plein. Ceux qui préfèrent l’expérience en boutique peuvent en tout temps déposer leurs capsules utilisées dans les stations de recyclage prévues à cet effet.