Le top 3 des voitures économiques

Acheter une voiture neuve peut coûter très cher. Pourtant, il existe encore aujourd’hui quelques voitures minimalistes qui peuvent permettre à l’automobiliste de rouler à faible coût. Voici le top 3 des voitures sous-compactes les plus économiques.

1. La Mitsubishi Mirage

En troisième position, la très rustique Mitsubishi Mirage. Elle n’est peut-être pas le modèle le plus moderne de l’industrie, mais elle se rattrape avec un prix de départ très agressif de 10 998 $ dans sa version à hayon. Toutefois, la variante G4 grimpe soudainement à 15 498 $.

Ses avantages :

Rendement très économique (environ 6 litres aux 100 km)

Garantie de base de cinq ans + groupe motopropulseur de 10 ans

Fiabilité exceptionnelle

Ses inconvénients :

Comportement routier exécrable

Puissance décourageante – moteur 3 cylindres de 78 chevaux

Finition bâclée

2. La Nissan Micra

En deuxième position : la Nissan Micra. Son prix franchit la barre symbolique des 10 000 $ cette année avec un PDSF désormais établi à 10 488 $. La citadine japonaise demeure la deuxième voiture neuve la moins chère au pays. Dans sa version de base, on n’a même pas droit aux vitres électriques !

Ironiquement, les taux de financement et de location sont plus faibles sur les modèles mieux équipés. Un modèle SV avec boîte automatique et climatiseur coûtant 5 000$ de plus peut être loué à 2,5% de taux et financé à 2,9% de taux. Un signe qu’on ne souhaite plus vendre de modèles de base.

Ses avantages :

Bonne fiabilité mécanique

Amusante à conduire

Bouille sympathique

Ses inconvénients :

Consommation élevée

Équipement minimaliste

Vulnérable à la corrosion

3. La Chevrolet Spark

En première position, la Chevrolet Spark. Son prix demeure inchangé par rapport à l’année dernière. À 9 995 $, on peut difficilement faire mieux chez Chevrolet. Voilà une belle façon de vous acheter un véhicule flambant neuf au prix d’un modèle d’occasion.

Il y a aussi la Spark LT à 15 995$. Là aussi, l’offre du modèle de base est ridicule. Des taux très élevés sur la version LS mais très compétitifs sur la version LT.

Ses avantages :

Comportement routier intéressant

Équipement généreux – Bluetooth/Onstar

Conception plus moderne

Plus confortable que ses rivales pour de longs trajets

Ses inconvénients :