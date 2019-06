Début de la saison des fraises du Québec

C’est du jamais vu, la saison arrive avec deux semaines de retard. Mais la saison sera bonne! Les récoltes de fraises hâtives commencent habituellement au début de juin, mais les conditions printanières froides et pluvieuses ont causé du retard dans la croissance des plants de fraises.

Pourquoi les fraises du Québec ?

Elles représentent un achat écoresponsable (distance moyenne parcourue de 100 km) qui soutient l’économie et l’agriculture québécoises. Plus de 500 producteurs, dont la grande majorité sont des entreprises familiales sur plusieurs générations, cultivent les fraises et framboises au Québec, ce qui permet une agriculture de proximité et une vitalité régionale notable.

Autres fruits

La vague de framboises du Québec locales arrivera à la mi-juillet; elles seront aussi disponibles en autocueillette dans plusieurs régions. Les cultures de légumes et des arbres fruitiers connaissent la même situation avec un retard de croissance d’une à deux semaines. En plus des délais dans les cultures, la situation complique aussi l’arrivée des travailleurs saisonniers.