Guédilles aux crevettes nordiques et asperges du Québec

Une recette signée Arnaud Marchand.

Ingrédients (4 personnes, 8 guédilles)

8 pains à hot dog

2 bottes d’asperges

1 tasse de crevettes nordiques

1/2 laitue

1 livre de pommes de terre grelot

3 gousses d’ail

6 branches de thym

Beurre, huile

Sel, poivre

1 gousse d'ail hâché

Mayonnaise

1 jaune d’oeuf

1 c. à soupe de moutarde

1 tasse d’huile de tournesol

Sel, poivre

Préparation

Asperges

Éplucher les asperges, couper le bout de la queue

Garder 6 asperges crues

Porter une casserole d’eau salée à ébullition, y plonger les asperges et blanchir pendant 90 secondes, après reprise de l’ébullition

Égoutter et plonger dans de l’eau glacée pour arrêter la cuisson

Égoutter et bien éponger

Émincer les asperges et garder la pointe pour accompagner les guédilles

Émincer entièrement les asperges crues

Mélanger les asperges crues et les cuites émincées

Mayonnaise

Dans un cul de poule, fouetter le jaune d’oeuf, la moutarde, le sel et le poivre et monter avec l’huile pour obtenir une mayonnaise

Émincer la laitue en chiffonade, incorporer 4 c. à soupe de mayonnaise, ajouter les crevettes, les asperges crues et cuites

Couper en 2 les baguettine, les tailler dans la longueur puis les toaster

Farcir le pain avec la salade de crevettes et d’asperges

Pommes de terre

Tailler en 2 les pommes de terre, les laver, les faire colorer dans une poêle avec un peu d’huile et de beurre, assaisonner sel et poivre et ajouter l’ail et le thym frais, laisser cuire en les mélangeant de temps en temps.

Servir les guédilles avec les pommes de terre et les pointes d’asperges en accompagnement.