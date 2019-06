Pour plus d'informations: www.maxi.ca/flashfood

Un tiers de toutes les denrées alimentaires produites chaque année dans le monde est gaspillé tout au long de la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette.

Cela représente 1,3 milliard de tonnes de nourriture par année qui n’est pas consommée. Cela mène à l’insécurité alimentaire, à l’émission de plusieurs milliards de tonnes de gaz à effet de serre et à d’importants dommages environnementaux.

Depuis quelques mois, l'application Flashfood permet aux clients de Maxi d'acheter des denrées alimentaires approchant de leur date de péremption, tout en leur permettant de poser un geste concret pour l'environnement, d’aider à réduire le gaspillage alimentaire et d'économiser considérablement sur leur facture d'épicerie.

En utilisant l'application Flashfood, les clients ont accès chaque jour à un vaste éventail d'articles, allant des produits frais, incluant de la viande, des produits de boulangerie et des produits laitiers, aux produits d'épicerie courants. Les clients n'ont qu'à se rendre sur l'application sur un téléphone intelligent, sélectionner le magasin de leur choix, à réserver les articles qui les intéressent et à les payer directement via l'application. Il leur suffira par la suite de passer en magasin pour les récupérer dans la zone Flashfood désignée à cet effet, sans avoir à faire la file à la caisse.

Comment utiliser l'application?

Ouvrir un compte (ceci peut même être fait directement par son compte Facebook) Sélectionner le magasin de son choix Choisir les articles qui nous intéressent parmi ceux offerts dans ce magasin Payer directement via l’application, par carte de crédit Se rendre au magasin sélectionné et récupérer sa commande dans la zone Flashfood clairement identifiée, sans avoir à faire la file à la caisse.

Depuis le lancement de l’application au Québec en février, l’application a été téléchargé plus de 150 000 fois et 299 000 kilos de denrées a été vendu via l’application.