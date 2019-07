Une sélection 100% québécoise

Juste à temps pour la Fête nationale, Philippe Lapeyrie nous propose deux vins et une bulle bien de chez nous!

Une délicieuse bulle de North Hatley en Estrie!

Le Blanc Brut 2017

Domaine Bergeville

Cantons-de-l'Est - Québec - Canada

Code: 13374562

Prix: 27,85 $

Disponibilité : 50 succursales en province

Servir entre 9 et 11 degrés Celsius

En solo à l'apéro ou sur des canapés à base de foie gras, de saumon fumé ou de fromage de chèvre.

Ce mousseux «made in Québec» pourrait faire tout un pied de nez à bien des vins effervescents européens. En effet, il est d'une qualité irréprochable et personne ne le tassera du revers de la main. Le Domaine Bergeville élabore seulement des vins non-tranquilles issus d'une culture biologique. Profitez de cette magnifique bulle en lui faisant sauter le bouchon dans les 2-3 années à venir.

Un riesling sans complexe fait à Saint-Jacques-le-Mineur en Montérégie!

Riesling 2017

Domaine St-Jacques

Montérégie - Québec - Canada

Code:14029795

Prix: 21,85 $

Disponibilité : 90 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Un filet de truite, une salade de crevettes, une assiette de fromages de chez nous...

Hein du riesling au Québec? Ben oui et vous savez quoi? Il est fort réussi en plus! N'essayez pas de le comparer à un Riesling grand cru alsacien ou germanique et vous serez vous aussi fort surpris par la qualité de son fruit. Le domaine St-Jacques nous avait fort séduits avec son pinot gris l'an dernier eh bien, on peut leur lever notre chapeau car ce riesling est également fort épatant. Frais, exotique, aguicheur, délicatement parfumé et sans sucre. Les plus patients pourront l'oublier jusqu'à 3 ans en cave.

Un rouge aussi étonnant que réussi fait à Dunham dans les Cantons de l'Est!

Vin Rouge 2017

Tinello - Vignoble Gagliano

Cantons-de-l'Est - Québec - Canada

Code: 11398270

Prix: 19,30 $

Disponibilité : 65 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins 30 minutes en carafe.

Une assiette d'antipasti à partager. Olives, fromages, jambon...

Ce n'est pas la première fois que ce rouge fait en Estrie nous charme les papilles. Une fois de plus, ne faites pas l'erreur de le comparer avec un flacon français ou italien et laisser plutôt vous prendre au jeu en le goûtant. C'est différent, déstabilisant, mais bien plaisant. Offrez-lui une bonne aération en carafe et ça lui donnera des ailes. Une bouteille à ouvrir dans les 3-4 ans suivant son achat.