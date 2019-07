Le rouge à lèvres est un classique du maquillage, « la première arme de séduction d’une femme » disait Coco Chanel. De tous les produits de beauté, celui le plus vendu au monde est le rouge à lèvres. On dit qu’il se vend 1 tube de rouge à lèvres toutes les 27 secondes! Voici 4 choses à savoir sur le rouge à lèvres.

1. Ses premières traces dans l’histoire

Des études archéologiques ont révélé que la première utilisation de rouge à lèvres a eu lieu il y a environ 5 000 ans en Mésopotamie. On raconte que les femmes broyaient des pierres semi-précieuses et y mélangeait de la cire pour créer une couleur ultra brillante.

On sait aussi que ce produit de beauté faisait partie des rituels de la reine Cléopâtre en Égypte antique. 7000 coccinelles étaient broyées pour créer une poudre de carmin qui donnait une teinte rouge vibrante à ses lèvres. Et pour obtenir la brillance ? Des écailles de poisson.

2. De la pommade au tube

Jusqu’au 19e siècle, le fard à lèvres se présentait sous forme crémeuse ou liquide, distribué en fiole ou en pot et que l’on appliquait au doigt ou au pinceau.

La mode était au rouge à lèvres à base de moelle de veau, de pommade de concombre et de cire vierge.

Durant la Première Guerre mondiale, les hommes sont sous les bombes et les femmes s'émancipent. Elles conduisent, fument et se peignent la bouche en rouge. Un geste chargé de sous-entendus, un interdit jusqu'alors seulement osé par les actrices, les prostituées et les demi-mondaines.

Pour les suffragettes de New York ou de Londres, qui manifestaient pour le droit de vote, le rouge à lèvres est un signe d’indépendance pour certaines femmes et de provocation pour d’autres.

3. Les premières gammes de couleurs

En 1930, Elizabeth Arden a été la première à proposer des rouges de différentes couleurs. Après la Seconde Guerre mondiale, le phénomène pin-up et les icônes d’Hollywood finissent de populariser le port du rouge à lèvres. On a notamment pu compter sur Marilyn Monroe, qui l’a hissé au sommet du glam.

4. Les 3 rouges à lèvres les plus cultes de tous les temps

Le 999 de Dior

Après avoir habillé les femmes, Christian Dior souhaitait habiller leur sourire. Il a lui-même créé, en 1953, un rouge à lèvres inspiré de ses propres tissus.

Le Rouge G de Guerlain

On doit le rouge à lèvres tel qu’on le connaît aujourd’hui à la maison Guerlain.

L’Authentique de Rouge Baiser

Le chimiste Paul Baudecroux, est à l’origine du rouge à lèvres indélébile à la tenue longue durée. Rouge qui a été créé en 1927 ! Si sa composition à base d’extraits d’orchidée nourrit et adoucit les lèvres, c’est grâce à sa teinte L’Authentique que Rouge Baiser deviendra mythique lorsque l’actrice hollywoodienne Audrey Hepburn affirme qu’il est son cosmétique fétiche.