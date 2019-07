Alexandre Dubé parcourra 600 km au Tour CIBC Charles-Bruneau

Du 2 au 5 juillet prochains aura lieu la 24e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau. C’est la sixième participation d’Alexandre à titre de porte-parole du parcours de la Solidarité. La nouveauté cette année? Il parcourra 600 km en quatre jours, sa plus longue distance!

Le Tour CIBC Charles-Bruneau, c’est plus de 850 cyclistes répartis dans une dizaine de parcours à travers le Québec. Chaque cycliste est jumelé à un enfant atteint de cancer, en rémission ou guéri. Ils portent fièrement leurs macarons sur leurs maillots. Ils tissent des liens avec les enfants et rencontrent les familles. Comme le dit Alexandre: «On sait concrètement pourquoi on donne chaque coup de pédale.»Tous les cyclistes convergent vers Boucherville pour la grande fête d’arrivée.

Afin de réussir le défi, Alexandre s’entraîne quotidiennement, et ce, depuis longtemps. Son endroit préféré pour s’entraîner? Tremblant, en raison du dénivelé. Alexandre a aussi apporté des modifications à son alimentation. Bref, il tient à cette cause et il est prêt à tout faire pour parcourir ces 600 km.

L’objectif, cette année, est de réussir à amasser plus de 4,5 M$ dans le but d’offrir aux enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison. Depuis 1980, le taux de guérison du type de cancer le plus répandu, la leucémie, est passé de 35% à près de 85%.

Il a décidé de s’impliquer il y a quelques années, car selon lui, il n’y a pas plus grande injustice qu’un enfant malade. Il a été touché par l’histoire de la famille Bruneau, d’autant plus qu’il perçoit Pierre Bruneau comme un mentor à la télévision.

Bonne chance, Alexandre, de la part de toute l’équipe de Salut Bonjour!