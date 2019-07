Les parties de votre corps les plus sensibles selon votre signe

Oui, vous avez bien lu! Votre signe astrologique peut permettre de mieux connaitre et comprendre votre corps puisque chaque signe est associé à des parties précises du corps. Les médecins, durant la période de la Grèce Antique, étaient aussi astrologues, ils avaient donc créé une charte du corps humain. Chaque partie, de la tête jusqu’aux pieds, était associée à un signe. Voyez lesquelles sont les vôtres et peut-être aurez-vous certaines révélations!

Bélier - La tête, les yeux et le cerveau

Puisque le Bélier est le tout premier signe du zodiaque, il est associé au haut du corps. Le Bélier va donc avoir tendance à avoir des migraines, des problèmes aux yeux et à vivre son stress de façon interne, dans sa tête.

Taureau - La gorge, le cou et les cordes vocales

Shutterstock

Le Taureau va avoir des problèmes de glande thyroïde, qui est située au niveau du cou. De l’autre côté de la médaille, puisque l’emphase est sur leurs cordes vocales, il est souvent un excellent chanteur!

Gémeaux - Les épaules, les bras, les mains et le système nerveux

Shutterstock

Si vous connaissez des Gémeaux qui gesticulent et parlent beaucoup avec leurs mains, vous savez maintenant pourquoi! Puisque le système nerveux est aussi sensible, le Gémeaux est un être anxieux qui peut facilement faire des crises de panique.

Cancer - Le torse, les seins et le ventre

Shutterstock

Le Cancer peut avoir des maux de digestion, mais aussi des troubles alimentaires. Le stress peut passer par le ventre plus que la tête ou le coeur.

Lion - Le coeur, le haut du dos et la colonne vertébrale

Shutterstock

Ce signe a beaucoup de coeur et fait preuve de courage, mais du côté du corps, le lion peut avoir des palpitations ou autres problèmes cardio-vasculaires. Et puisque ces personnes sont habituellement très fières, elles se tiennent la tête haute et le dos droit, mais éventuellement peuvent avoir mal à la colonne.

Vierge - Les intestins, le système digestif et la rate

Shutterstock

Plusieurs disent que les intestins seraient le 2e cerveau du corps, et pour les Vierge qui sont toujours en plein contrôle, il est normal que leurs émotions cachées passent par là.

Balance - Les reins, le bas du dos et les fesses

L'équilibre est très important pour ce signe. C'est logique puisque ce signe est associé à des parties qui viennent en paire et que le bas du dos est le centre de gravité du corps.

Scorpion - Le système reproducteur, la vessie et les organes sexuels

Shutterstock

Le Scorpion est un signe très sensuel et sexuel ; le contact physique est extrêmement important! C’est donc tout à fait sensé que ce soit les parties du corps les plus stimulées, mais cela fait aussi en sorte que le Scorpion est plus sensible aux infections urinaires.

Sagittaire - Les hanches, les cuisses et le foie

Shutterstock

Ce signe est connu pour son désir d'aventure et de voyage. Le Sagittaire aime donc bouger, ce qui est intrinsèquement lié aux hanches et aux cuisses. Mais il doit faire attention à son foie, surtout s'il aime fêter un peu plus.

Capricorne - Les genoux, les tendons et le squelette

Shutterstock

Le Capricorne aime planifier, diriger et faire bouger les choses. Dans un emploi ou dans un projet, s’il vit de la pression, il le ressentira plus particulièrement dans ses joints et ses articulations.

Verseau - Les mollets, les chevilles et les veines

Shutterstock

Le Verseau est un signe original et indépendant. Les personnes issues de ce signe sont souvent entre deux mondes. Puisque les chevilles connectent le corps au sol, c’est représentatif de leur façon d’être. Leur nervosité peut aussi affecter leur système circulatoire, donc les veines.

Poissons - Les pieds et le système lymphatique

Shutterstock

D’une grande sensibilité, le Poissons a tendance à absorber autant les humeurs des autres que leurs bactéries! Le système lymphatique affecte aussi le système immunitaire, alors il peut avoir tendance à tomber malade facilement ou avoir de la difficulté à tolérer l’alcool.