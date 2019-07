Les suggestions lectures du 29 juin 2019

Nathalie Roy nous partage ses coups de cœur littéraires de la semaine!

1- Pieds nus dans la gravelle

Auteure : Maude Michaud

Éditeur : Libre Expression

Quand la narratrice apprend qu’elle est enceinte, elle se rend compte qu’elle ne peut plus fuir et qu’elle doit affronter ce passé si douloureux qui l’a conduite sur une plage du Sud, telle une âme errante. Sous la forme d’une longue et attendrissante lettre à sa fille qu’elle a perdue, elle raconte une partie de sa vie et le gouffre dans lequel elle s’enfonce depuis la tragédie. Elle lui confie ses angoisses et ses joies au moment où elle la portait dans son ventre et comment elle s’est sentie devenir une maman pendant la grossesse, pour ensuite vivre le pire des drames. Avec une plume imagée et remplie d’émotion, l’auteure aborde un sujet qui touche des milliers de femmes : le deuil périnatal.

2- Les inéquitables

Auteur : Philippe Djan

Éditeur : Gallimard

Ce roman noir du prolifique auteur français relate l’histoire de Diana qui depuis la mort de son mari cumule les tentatives de suicide. Pour éviter que la prochaine fois soit fatale, Marc, le frère du défunt, veille sur elle... non sans avoir une attirance certaine pour la femme de 50 ans, une des plus belles qu’il connaisse. Un jour, il découvre trois paquets de drogue sur la plage et il décide de les revendre. C’est là que les ennuis commencent. Trahisons, mensonges, viol et meurtres s’entremêlent pour amener les personnages encore plus bas, encore plus loin dans la violence. Avec son style unique, Philippe Djan nous convie à un grand dérèglement.

3- Notre-Dame

Auteur : Ken Follett

Éditeur : Robert Laffont

Dans ce court récit, l’écrivain britannique raconte la tristesse et le désarroi qu’il a vécus en apprenant que la cathédrale Notre-Dame, dont il s’est inspirée pour écrire sa saga historique Les piliers de la terre, était la proie des flammes. «Quand on voit un tel édifice être détruit, c'est comme si quelqu'un mourait» a affirmé cet amoureux de Notre-Dame, au moment de l’incendie. Ken Follet revient ensuite sur l'histoire de l’église, de sa création à l'influence qu'elle a exercée sur Victor Hugo, devenu mondialement célèbre grâce à son roman Notre-Dame-de Paris. Agrémenté de photos d’archives, cet ouvrage nous rappelle à quel point Notre-Dame fascine toutes les nations.

Les bénéfices et les droits d'auteur tirés de la vente du livre seront entièrement reversés à la Fondation du Patrimoine, qui recueille les fonds pour la reconstruction du bâtiment.

4- L’air que tu respires

Auteure : Frances de Pontes Peebles

Éditeur : Flammarion

Quand la passion de la musique réunit deux femmes que tout sépare. C’est ce qui arrive à Dores, une orpheline née dans une plantation de sucre au Brésil, et Garça, la fille du propriétaire. Vers 1930, les adolescentes s’enfuient à Rio de Janeiro pour vivre au rythme de la samba, chanter, danser, se travestir et même faire de la radio. L’une possède une voix magnifique et l’autre excelle dans l’écriture des paroles, mais une seule deviendra une légende. Leur amitié, faite de complicité et de rivalité, survivra-t-elle à tous ces chambardements? Cette fresque qui nous transporte des boîtes de nuit de Copacabana aux studios de cinéma de Hollywood, donne envie de faire quelques pas de danse endiablés!

5- Biscuit et Cassonade aiment les vacances

Auteure : Caroline Munger

Éditeur : La Bagnole

Nos deux amis en peluche sont de retour pour un nouvel album sous le thème des vacances. Ils partent à la découverte de leurs activités préférées : la baignade, les pique-niques, les promenades en bateau, la marche en forêt et bien sûr la lecture. Illustré avec des photos prises par l’auteure, ce livre permet aux enfants de deux à cinq ans de jouer avec les chiffres et les couleurs, d’apprendre de nouveaux mots et de s’initier à différents jeux. Tout pour occuper nos chérubins pendant le congé estival!

6- 1000 mots Français-Anglais

Direction éditoriale : Brigitte Beaudry

Illustratrice : Svetlana Peskin

Éditeur : Méga Éditions

Destiné aux plus de trois ans, ce dictionnaire français-anglais initie les enfants au bilinguisme. On y retrouve 1000 mots, tous illustrés pour rendre l’apprentissage plus facile et ludique. Divisés par lieux (la maison, au parc, chez le dentiste, à l’aéroport ou à la plage, par exemple) ou par sujets (les étoiles, les drapeaux, les mois de l’année, les dinosaures, etc.) l’album permet au lecteur d’apprendre à son rythme et selon ce qu’il vit au quotidien. Une belle façon de connaître quelques mots pour mieux se faire comprendre si on voyage aux États-Unis cet été !

7- Jardins de chefs

Auteurs : Collectif

Éditeur : Phaidon

Une quarantaine de chefs célèbres nous font visiter les jardins de leurs restaurants, pour le plus grand plaisir de nos yeux et de notre estomac! Que ce soit ce potager qui entoure le Mirazur, un établissement situé sur la Côte d’Azur, ce jardin en hydroponie qu’on retrouve au sein d’un conteneur maritime, dans un resto de Boston ou ces serres immenses, datant de 1926, qui sont la propriété d’un restaurant d’Amsterdam. Les grands noms de la gastronomie internationale nous livrent leurs secrets de culture, en plus de nous offrir plus de 80 recettes colorées et raffinées, comme le chou-fleur en croûte de brioche, avec baies et herbes, l’asperge au beurre marin ou les fraises au sirop de rose. Si certains plats semblent plus complexes à réaliser, d’autres sont plus simples et demandent moins d’ingrédients.