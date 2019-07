Pour attirer les abeilles dans notre jardin

Mélanie Grégoire nous propose de belles fleurs qui attirent les abeilles.

Plantes pour aider les abeilles

Les abeilles préfèrent les fleurs qui n’ont qu’une rangée de pétales, car elles ont plus de pollen et sont plus facilement accessibles pour elles. Favoriser des variétés à fleurs simples.

Côté couleurs, les abeilles préfèrent le violet, le bleu et le jaune.

Des plantes mellifères

Nepeta Walker’s low

En françcais, on nomme cette plante «l’herbe aux chats», car elle a un effet euphorisant pour eux. J’en ai déjà planté chez un client, et vraiment, il me disait que ses chats se couchaient littéralement dans les plants. C’est aussi une plante mellifère qui attirera les abeilles. La floraison est longue, de juin à septembre, et la plante est très facile d’entretien. Sols pauvres et bien drainés, plein soleil ou mi-ombre. Rustique en zone 4,60 cm par 60 cm.

Thym

Le thym est un couvre-sol que l’on peut piétiner et qui peut remplacer le gazon. Sa floraison est abondante et mellifère. Le thym serpolet est celui qui se laisse le mieux piétiner. Plantes de sols secs, elles peuvent être plantées entre des dalles pour créer un couvre-sol facile d’entretien et dont les fleurs attirent les abeilles.

Géranium vivace

Une plante que j’adore pour sa floraison qui dure longtemps. Disponible dans les teintes de bleu-rose, la variété «Rozane» est une de mes préférées pour sa couleur bleu ciel. Faciles d’entretien, elles demandent un sol pauvre et bien drainé. Rustique en zone 4. Plein soleil, presque 2 po de diamètre à maturité.

Chèvrefeuille

Superbe plante grimpante dont la floraison s’étend de juin à septembre pour certaines variétés, dont le nouveau «Scensation» qui en plus est odorant. Il est apprécié des abeilles, mais aussi des papillons et oiseaux-mouches. Rustique en zone 4, il sera superbe dans une clôture ou sur un treillis. Peut atteindre 8 po de haut et 5 po de large.

Helenium

Une plante dont la floraison automnale tombe à point pour les abeilles. C’est important de penser à offrir des fleurs tout au long de la saison. La plante est facile d’entretien et aime un sol frais. Les nouvelles variétés comme «Mardi gras» commencent leur floraison beaucoup plus tôt, presque en juillet, et se poursuivent jusqu’en septembre.

Achillée

Une plante si facile que je la considère comme étant légèrement envahissante. Avant de vous la montrer, un peu d’étymologie: son nom nous vient de la mythologie grecque où, selon la légende, le célèbre guerrier Achille l’aurait utilisée pour traiter les blessures de ses soldats pendant la guerre de Troie. Parce que oui, c’est une plante médicinale. Et le terme millefeuille serait associé à l’apparence de ses feuilles finement divisées qui donnent l’impression qu’il y en a mille lorsqu’il n’y en a qu’une seule. D’où son nom latin Achillée millefeuilles. Disponible dans plusieurs couleurs allant du jaune au rouge, au rose et au blanc. Chaque printemps, mieux vaut en enlever un peu pour restreindre son expansion!