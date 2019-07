Vacances au Québec : Quoi faire dans Charlevoix?

Charlevoix est une des régions les plus charmantes du Québec pour sa vue imprenable sur le fleuve, ses paysages verdoyants, ses villages accueillants et ses attraits gourmands. Que vous cherchiez une destination pour une escapade romantique ou familiale, Charlevoix saura vous plaire. Voici quelques activités à mettre à votre itinéraire de vacances.

Les galeries d’art de Baie-Saint-Paul

C’est dans le village de Baie-Saint-Paul qu’on retrouve la plus forte concentration de galeries d’art au Canada, au kilomètre carré. On les visite en se promenant à pied dans le village et on fait quelques arrêts dans les boutiques toutes plus charmantes les unes que les autres.

L’Isle-aux-Coudres

Cette île au large de Baie-Saint-Paul est accessible par traversier. Une fois à destination, on peut facilement y passer la journée tellement il y a de choses à faire. Visitez les moulins et l’économusée de la Meunerie, dégustez d’excellents produits à la cidrerie Pedneault ou encore louez des vélos pour faire le tour de l'île et profiter de la vue.

Le Parc National des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Situé à la Malbaie, ce parc qui combine les vallées, les montagnes et la rivière Malbaie offre plusieurs points de vue imprenables. Que vous aimiez les défis comme le réputé sentier escarpé de l’Acropole des Draveurs ou préfériez une balade plus tranquille, il y a des pistes pour tous les goûts. Vous voulez prolonger l’expérience ? Le SÉPAQ offre plusieurs types d’hébergement sur place.

La fromagerie de la famille Migneron

Pour la fromagerie, la grange, la boutique, la crèmerie et le restaurant Les Faux Bergers... les raisons de faire un arrêt à la Maison d’affinage Maurice Dufour sont nombreuses. Les enfants vont adorer voir les moutons dans le pâturage et déguster la délicieuse crème molle au lait de brebis tandis que les grands saliveront devant les nombreux produits à déguster et la cuisine locale exceptionnelle et pourtant sans prétention du restaurant.

1339, boul. Mgr-De-Laval, Baie-Saint-Paul (Qc)

Le Centre de l’Émeu et son économusée

Ne manquez pas la visite guidée des installations de la plus grande ferme d’émeu, un oiseau originaire d’Australie, au Canada. Petits et grands pourront nourrir les émeus et admirer la poussinière et les bébés. C’est dans le nouveau bâtiment de l’Économusée la Huilière de Charlevoix que vous en apprendrez plus sur le processus de fabrication de son huile aux multiples vertus, en plus de découvrir les produits de beauté dans la boutique et le bistro qui vous propose des spécialités à base de viande d’émeu.

710, rue Saint-Édouard, Saint-Urbain (Qc)

Le spa nordique du Germain Charlevoix

L’un des plus beaux spas de la région se trouve sur le site de l’Hôtel Germain Charlevoix à Baie-Saint-Paul. Pourquoi ? Le design est fabuleux, on ne se pile pas sur les pieds et la salle de détente ainsi que les jardins fleuris avec les spas et bassins d’eau donnent la vue sur les champs et les animaux. Dépaysant à souhait !

50 rue, de la Ferme, Baie St-Paul (Qc)





Le train du Massif de Charlevoix

Un séjour à Charlevoix sans monter à bord de son train touristique ne serait pas complet. Le train de Charlevoix parcourt 125 kilomètres et fait sept arrêts entre Québec et La Malbaie. En opération jusqu’à la fin octobre, il vous offrira un point de vue magnifique sur le fleuve et quelques jolis villages.

La Route des saveurs

La Route des saveurs, c’est une quarantaine de producteurs et restaurants partout dans la région. Suivez le parcours et vous en aurez l’eau à la bouche avec l'agneau de Charlevoix, les pains artisanaux, les chocolats, les fromages et bien plus.

Le futur Club Med Québec Charlevoix

On ne peut parler de Charlevoix et passer sous silence l'arrivée prochaine du premier Club Med quatre saisons en Amérique du Nord. Il faudra patienter jusqu’en décembre 2020 pour y séjourner, mais la construction vient tout juste de démarrer si vous avez envie d'aller jeter un coup d'oeil au futur site au bord de l'eau. C’est au pied du Massif de la Petite-Rivière Saint-François que s’installera le complexe hôtelier qui offrira du divertissement à longueur d’année. Pentes de ski, sentiers de vélo, patinoire, piscine et bien plus !