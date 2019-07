Saumon en croûte de sésame, vinaigrette vierge à la fraise

Une recette signée Sébastien Laframboise!

Pour 4 Personnes

Ingrédients

4 pavés de saumon de 150 à 170g

12 fraises moyennes coupées en quartier

1 échalote française hachée

1 poivron de couleur coupé en dés

1 casseau de tomates cerise taillées en demie

1 botte de coriandre lavée

1 petit piment Thaï épépiné et haché

¼ tasse d’huile d’olive extra vierge

Zeste d’une lime

Jus d’un citron

Sel, poivre

¼ Tasse sésame blanc et noir

Méthode

Pour la vinaigrette vierge

Taillez tous les légumes et les fraises. Dans un grand bol, mélangez les légumes et assaisonnez avec le sel. Hachez ensuite les tiges de coriandre fraiche et ajoutez aux légumes, zestez la lime par-dessus le bol et ajoutez le jus de citron. Ajoutez ensuite les fraises en quartier puis poivrez. Terminez avec l’huile d’olive, rectifiez l’assaisonnement au besoin. Réservez au frais

Pour le saumon

Préchauffez le four à 425 F. Préparez le saumon pour la cuisson, salez et poivrez. Arrosez d’un filet d’huile d’olive, de citron, déposez les portions dans un plat qui contient le sésame et déposez ensuite sur une plaque à cuisson garni d’un papier parchemin. Cuisez le saumon 5 minutes au four, à la sortie, couvrez de papier d’aluminium pendant 3 minutes. Garnissez de vinaigrette vierge et accompagnez de votre légume favori !

Bon Appétit!