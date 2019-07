Pour plus d'information, visitez le www.tourisme-monteregie.qc.ca

4 incontournables de la Montérégie

À voir aussi: 5 endroits romantiques à visiter au Québec

La Montérégie est une destination qui propose des attractions et des lieux uniques qui émerveilleront les petits comme les grands. Voici 4 incontournables de la magnifique région de la Montérégie.

1. Arbraska

Situé au cœur du Mont-Rigaud, Arbraska Mont-Saint-Grégoire propose des parcours aériens originaux, dont 90 jeux dans les arbres et 17 tyroliennes réparties sur plus de 8 parcours. Ce parc combine beauté naturelle et sensations fortes. On peut y faire 3h de parcours dans 27 km de sentier. Une activité parfaite pour toute la famille.

2. La Ferme Guyon

C'est l’une des plus grosses épiceries du terroir du Québec. C'est aussi immense qu’alléchant. On y trouve des huiles, des vinaigrettes, des caramels, des légumes de saison et une grande variété de bières !

Un passage dans la ferme pédagogique est ESSENTIEL ! D’abord parce que les enfants aiment toujours les animaux, mais aussi parce qu'on y apprend une tonne d’informations pertinentes. On dépose beaucoup de choses dans notre panier de commissions, mais aussi dans notre panier de connaissances... Même en vacances !

3. La Cabosse d’or

Impossible de quitter ce lieu sans le sourire. La Cabosse d’or, c’est plus d’une centaine de différents chocolats, des gâteaux, de pâtisseries et des crèmes glacées. Située au pied du Mont-Saint-Hilaire, à seulement 25 minutes de Montréal, cette chocolaterie traditionnelle belge a tout pour offrir une expérience inoubliable aux amateurs de chocolat.

4. Statera Expérience

On voyage maintenant à Sorel... mais aussi dans le temps, dans l’histoire... Dans une expérience immersive hors du commun !

À Statera Expérience, le voyage commence par un parcours interactif intérieur qui nous plonge virtuellement dans l’univers fabuleux de l’archipel de Sorel. Impressionnant d’explorer la faune, la flore et l’histoire des îles à partir de passerelles d’observation. On y découvre la nature sous un angle complètement nouveau.

La lanterne intelligente nous guide dans l’obscurité du parcours intérieur et nous permet de déclencher des animations réparties en 24 stations.

En soirée, on nous invite à prendre place sous l’impressionnant dôme interactif extérieur qui illumine le quai du traversier et nous épate avec ses projections immersives à 360°.

On peut aussi profiter d’une croisière tout en douceur dans les îles de Sorel, le plus grand archipel du fleuve Saint-Laurent.

Conclusion

En Montérégie, on fait bien plus que visiter ! On vole dans les arbres, on se connecte à la nature, on découvre nos produits, on mange le meilleur chocolat et on voyage dans l’histoire. Bonne visite et bonnes vacances !