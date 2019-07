Sérum anti-âge, crème hydratante, soins pour les cheveux : la parité femmes-hommes s’impose en cosmétique. L’homme version 2019, barbu, soigné et stylé, n’oppose plus beauté et virilité, mais s’approprie l’art du « grooming ». Voici 3 choses à savoir sur les soins des cheveux et de la barbe chez l’homme.

1. Les tendances cheveux

Vous préférez opter pour une coupe courte, mais souhaitez aussi suivre les tendances de la saison ? Voici les dernières coiffures à la mode.

L’indémodable undercut : Cette coupe convient à tous les types de cheveux, mais elle requiert un minimum d’entretien.

Le crâne rasé : Très tendance cette saison, l’ultra-court, strict et structuré, était très présent sur lors des défilés de la Semaine de la mode homme automne et hiver 2019-2020.

Le retour des boucles: Les frisettes et les ondulations « wavy » font leur grand retour chez les hommes cette saison pour un look street garanti.

Le mi-long classique: Cette coiffure est à porter au choix, avec les cheveux souples pour un look de gendre idéal ou totalement ondulé pour un style plus rétro.

Le half bun: Parfait pour mettre en valeur les cheveux longs, le half bun se porte souvent avec une barbe assez épaisse pour un style hipster.

La coupe au bol courte: C’est LA tendance du moment ! Le rappeur québécois Rymz l’arbore.

2. Les tendances barbes

• La barbe de trois jours

Bien qu’elle soit la plus populaire de toutes, une belle barbe de trois jours exige qu’on s’y attarde. C’est très simple : On taille la barbe en y passant la tondeuse à contresens des poils, en partant du cou et en remontant vers le visage. On utilise un sabot, ou embout, qui laissera le poil à une longueur d’environ 3 mm.

• La barbe courte

Connue également sous le nom de barbe de 10 jours, la barbe courte fait de plus en plus d’adeptes.

• La barbe longue

Les hipsters ont démocratisé la barbe longue il y a quelques années. Ce style exige cependant plus de dextérité au moment de la coupe et nécessite également plus de soins, sans quoi il pourrait avoir l’air négligé.

3. Pourquoi un shampoing pour barbe ?

Une barbe est un élément de votre visage à part entière et mérite une attention toute particulière ainsi qu'un minimum d'entretien. Sans avoir besoin de passer énormément de temps à la chouchouter, il faut la laver, tant pour la nettoyer que pour l’hydrater, la nourrir, l’adoucir, la protéger des agressions extérieures, et apaiser votre peau. Si un shampoing basique peut convenir très occasionnellement, il vaut mieux opter pour des produits adaptés sachant que les poils de barbe sont beaucoup plus sensibles que vos cheveux.