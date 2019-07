Voyez les deux looks de Sabrina cette semaine!

Avec la vague de chaleur, il est essentiel de porter des vêtements légers dans lesquels on se sent bien. Les looks de Sabrina cette semaine sont parfaits pour ce type de température étant donné leur légèreté!

À lire aussi: Voyez les looks de Sabrina cette semaine!



1. Mardi

Stylisme: Suzanne Laberge

On opte pour un look chic/sportif! Le haut d’un vert unique ajoute cette touche estivale recherchée. Le pantalon taille haute apporte le côté chic du look tout en ayant un effet vaporeux que l’on adore. Pour compléter, les chaussures permettent de finaliser le look sur une allure plus sportive et décontractée. Bref, une tenue parfaite pour un été chaud et ensoleillé!

2. Mercredi

Stylisme: Suzanne Laberge

On opte pour un look élégant/décontracté! La longue jupe noire permet d’avoir cette touche classique que l’on recherche dans un look. Le petit haut ajusté et noué à la taille apporte l’élément décontracté. On finalise le tout avec des sandales noires passe-partout.