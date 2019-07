Il est facile de mettre de côté le sexe dans votre vie de couple étant donné vos nombreuses préoccupations. Toutefois, avoir une sexualité épanouie est bénéfique autant physiquement que mentalement. Voici donc 6 conseils pour garder une vie sexuelle active malgré la routine.



1. Oser l’exploration





Vous pouvez toujours explorer de nouvelles choses au sein de votre couple. Il s’agit d’être en accord et de complètement se laisser aller pour ainsi découvrir ensemble des plaisirs encore inexplorés et cachés.





2. Se garder actif





Il est certain quand arrêtant tout activés sexuels, vous risquez de ne plus y penser et ainsi de ne plus provoquer d’envies. Gardez-vous actifs afin de provoquer l’envie autant de votre côté que du côté de votre partenaire.





3. Prendre des vacances en couple

Vous avez une vie pleine d’obligations et parfois il est facile d’oublier ces désirs dans ce rythme de vie effrénée. En prenant des vacances, vous aurez ainsi le temps de relaxer et de profiter pleinement l’un de l’autre et même peut-être vous redécouvrir.





4. L’importance du toucher

Ne serait-ce que de donner un baiser, le fait de prendre la main de l’autre ou même de flatter les cheveux de votre partenaire peut avoir un impact. Ces gestes de tendresse éveillent les esprits et ils sont si plaisants à recevoir.

5. Prendre soin de soi

N’oubliez pas de vous gâter personnellement. Vous pouvez le faire en vous achetant un nouveau vêtement, en optant pour une nouvelle coiffure, en exerçant une activité que vous aimez... Bref, il y a plusieurs façons de le faire. Votre partenaire le ressentira et vous serez du même coup attirant.





6. Communiquer

La communication reste la clef. Vous n’êtes pas satisfaits de votre vie sexuelle au sein de votre couple ou au contraire vous êtes pleinement satisfaits? Communiquez-le à votre partenaire et parlez-en ensemble.