Suggestions d'activités estivales à faire en famille

7 activités familiales et estivales

Les vacances d’été approchent à grands pas pour certains, pour d’autres, elles sont déjà commencées ! Peu importe votre région, voici 7 activités qui vous feront bouger en famille durant la période estivale.

1. Top Dopico's BBQ donut

À Boucherville, Oka et Laval, TOP DOPICO’S BBQ DONUT offre une vaste gamme de forfaits sur des bateaux en forme de beigne adaptés à tous nos besoins : avec glacière seulement, avec barbecue, avec breuvages et/ou nourriture fournis. Ces bateaux peuvent accueillir jusqu’à 10 personnes !

2. La Cité de l’énergie

Le site de la Cité de l'énergie, située à Shawinigan, occupe une superficie de près de 2 kilomètres carrés et propose une foule d’activités pour toute la famille. Il est divisé en deux secteurs : le centre de sciences et le secteur historique. Le centre de sciences nous permet de voyager dans le présent et le futur et de découvrir les enjeux énergétiques planétaires grâce à son exposition immersive, Planète Énergie.

Pour plus d’information, visitez le citedelenergie.com

3. Des cabanes dans les arbres

On a tous rêvé de construire une méga cabane dans les arbres. Maintenant, c’est possible de dormir à l’intérieur aux Refuges Perché situés dans la région de Mont-Tremblant. Au total, ce sont 10 refuges qui ont été construits de manière à s’adapter et à mettre en valeur l’environnement.

4. Divertigo

Bromont s’est équipé d’un nouveau module d’hébertisme aérien, Divertigo. Situé à flanc de montagne sur le mont Soleil, près du parc aquatique de Bromont, Divertigo met au défi toute la famille avec ses 40 jeux répartis sur quatre étages, ses trois lignes de tyrolienne, sa méga balançoire haute de 30 pieds et son mur d’escalade.

5. Découvrir l'effet papillon

Plus qu'une simple volière de papillons, l'univers de Blfy, une entreprise québécoise installée à Brossard, invite petits et grands à vivre une expérience interactive dans un décor féérique. Lors de votre visite, ne manquez pas de vous émerveiller devant la pouponnière qui fait naître jusqu'à 500 papillons par semaine. Qui sait, peut-être assisterez-vous à l'éclosion d'un cocon?

6. Le ciné-parc ou du cinéma... sous les étoiles

Le ciné-parc fait le bonheur des enfants à coup sûr. Sinon, c’est relativement simple de créer un cinéma en plein air, dans la cour! Il suffit d’avoir un projecteur, une toile et quelques articles de jardin douillets. Bon cinéma !

7. Aller à la plage

Passer une journée à la plage en famille, c’est gage de plaisir, surtout qu’il existe plusieurs plages au Québec dont l’accès est gratuit pour les résidents de l'endroit.