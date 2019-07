De parfaits vins d’été!

Philippe Lapeyrie nous propose des vins à boire en bonne compagnie autour de la piscine ou sur la terrasse!



Un blanc germanique qui fera titiller les papilles à vos invités!

Grüner Veltliner 2018

Trocken - Strub

Rheinhessen - Allemagne

Code: 13630503

Prix: 19,65$

Disponibilités: 100 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

Cocktail de crevettes, sushis, salades...

Quel joli vin blanc germanique que cette cuvée exclusivement faite du cépage grüner veltliner! Frais, aérien, rafraichissant, digeste, séduisant, aguicheur, délicatement parfumé... On aime et on redemande assurément un deuxième verre! Un blanc de terrasse, de feu de camp, de piscine, de copains... Il sera à boire dans les 18 à 24 mois suivant son achat.

Un élégant et rafraichissant rosé du Sud de la France!

Pic Saint-Loup 2018

Mescladis - Domaine Clavel

Languedoc - France

Code: 12924770

Prix: 19,75 $

Disponibilités: 85 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Saumon fumé, pizza végétarienne, assiette de tapas à partager...

Ce gourmand, onctueux, glissant, sphérique et caressant rosé du Sud de la France en charmera plus d'un en ce magnifique mois de juillet. Il aura autant sa place en guise d'apéro qu'à table sur de nombreux plats à partager en famille et entre amis. C'est complètement sec (sans aucun sucre), c'est bio et c'est vachement bon! Tirez-lui le bouchon dans les 3 années à venir pour pleinement en profiter.

Un rouge souple, facile, peu tannique et hyper passe-partout!

Côte de Brouilly 2016

Stéphane Aviron

Beaujolais - France

Code: 14015094

Prix: 21,95 $

Disponibilités: 130 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Saucisses grillées, charcuteries, carpaccio de boeuf...

Beaujo, qui a dit Beaujo? J'en veux! Voici le rouge idéal pour les belles et chaudes journées d'été! Ce n'est pas parce qu'un vin n'a pas de grosses épaules larges qu'il est dépourvu de matière et de bon goût pour autant. Vous en aurez un excellent exemple avec ce fin, élégant, racé et très bon Cru du Beaujolais. Servez-le frais et il vous le rendra fort bien. Il sera à déguster dès maintenant ou dans les 4-5 années à venir.