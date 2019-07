Saviez-vous que l'aloès calme les poussées d'eczéma et les piqûres d'insectes ? Que l'avoine apaise les inflammations ? Que la camomille allemande et le chardon-Marie soulagent le psoriasis ? Que la mélisse accélère la guérison du zona ? Voici 4 choses à savoir sur la santé de votre peau par les plantes?

1. La peau, une protection fragile

L'acné, le zona, l'eczéma, le psoriasis, l’urticaire et la rosacée sont très communs. Selon l’Association canadienne de dermatologie:

• 20% des Canadiens vivent avec l’acné

• 1 million de Canadiens sont atteints de psoriasis

• 2 millions de Canadiens souffrent de rosacée

Le stress, la pollution, un régime alimentaire trop gras ou trop sucré y sont pour beaucoup dans les problèmes de peau ! Mais si, après avoir changé certaines habitudes de vie, votre peau ne collabore toujours pas, certaines plantes pourraient, semble-t-il, vous donner un coup de main.

2. Se soigner avec les plantes

Prenons l’eczéma par exemple, qui se manifeste par une peau très sèche et irritée, des plaques rouges et des démangeaisons. Ça pique ! Semblerait que l’ortie, en infusion ou en jus vendu dans les commerces ou encore la bardane, qui est une teinture de racine fraîche, peuvent aider. La camomille quant à elle, pourrait aussi vous aider à relaxer, étant donné que le stress a un impact direct sur l’eczéma.

En utilisation externe, donc sur la peau, un bon savon à base d'avoine, une lotion à base de graines de lin ou un cataplasme de farine de riz pourraient aider à calmer les démangeaisons et l’inflammation.

3. Une pharmacie naturelle

Les indispensables à avoir dans notre pharmacie à la maison :

• L’avoine (en infusion)

• La camomille (en infusion)

• Le gel d’aloès

• L’échinacée

• L’huile essentielle d’amande douce

• L’huile essentielle d’arbre à thé en soin externe

• L’ail (dans nos recettes)

Le gingembre aussi qui vient protéger le système immunitaire. Vous pouvez consommer la racine fraîche ou ajouter la poudre de gingembre à vos plats.

Bref, les plantes, c’est naturel et si on les utilise bien, elles peuvent être fort utiles. Toutefois, il y a aussi des contre-indications et on ne devrait jamais les utiliser à l'aveuglette. Informez-vous auprès d'une naturopathe et si vous prenez des médicaments, auprès de votre médecin ou de votre pharmacien d’abord.

Avec la précieuse participation de Linda Lavoie, auteure du livre « La santé de votre peau par les plantes »