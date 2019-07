Les suggestions lectures du 6 juillet 2019

Chrystine Brouillet nous partage ses coups de cœur littéraires de la semaine!



À voir aussi: Les suggestions lectures du 29 juin 2019



1 - Charles Manson par lui-même

Nuel Emmons / Séguier

Nuel Emmons, condamné pour vol de voiture, a rencontré Charles Manson en prison bien avant qu’il soit accusé d’avoir ordonné les meurtres horribles qui lui ont valu sa triste renommée. Assagi, Emmons est devenu journaliste et a proposé à Manson de se livrer sans détour. Des heures d’enregistrement avec un «client» imprévisible lui ont permis de rédiger ce document où Manson relate son enfance pourrie, ses années en maison de redressement où on abusait de lui, ses premiers séjours en prison, sa sortie en 1967 où il découvre le mode de vie hippie, se constitue une «famille» à qui il prône l’amour en consommant du LSD. Quand tout a-t-il basculé dans l’épouvante et le sang?

Si Manson admet n’avoir éprouvé aucun remords après la série d’assassinats, il pose une question importante : s’il était le génie du mal si charismatique que les médias ont décrit, comment se fait-il qu’il ait à peu près tout raté dans son existence? À la lecture de cette biographie, on ne peut que s’interroger sur la fabrication du mythe...

2 - La mémoire des vignes

Ann Mah / Cherche midi

Kate s’était promis de ne pas retourner en Bourgogne, sur les terres de ses ancêtres, mais elle doit approfondir ses connaissances en œnologie pour passer le concours du prestigieux Master of Wine. Accueillie chez son cousin Nico et sa femme Heather, Kate renoue avec ses souvenirs dont celui de son premier amour, Jean-Luc, vigneron dans cette magnifique région. Pour l’oublier et se rendre utile, Kate aide Heather à ranger la cave, y découvre une chambre secrète remplie de crus sublimes et de tracts écrits durant la Résistance : qui les a rédigés? Qui les a cachés là? Quelle est la véritable histoire de sa famille?

En croisant si habilement les destins de Kate et d’Hélène, l’auteure nous offre une intrigue romantique où les éléments historiques fort bien exploités apportent à la fois profondeur et suspense et où l’évocation des vignobles donne envie de se rendre illico à Meurseault!



3 - Luca

Frank Thilliez / Fleuve noir

Il y a cette mère porteuse qui a disparu après avoir dit aux parents qui avaient loué ses services que l’enfant était spécial. Il y a ce corps atrocement mutilé qu’on découvre dans une fosse en pleine forêt. Il y a cette lettre qui prédit le pire, déposée par un homme mourant à la PJ de Paris. Il y a une équipe exceptionnelle qui tentera d’empêcher l’apocalypse annoncée par l’Ange du futur : le commandant Frank Sharko, le capitaine Nicolas Bélanger, l’insaisissable Audra Spick.

Et il y a surtout un auteur qui nous livre comme toujours une intrigue si solide, si crédible qu’on craint qu’il soit un visionnaire, que les dérives générées par les apprentis sorciers de la technologie de pointe, de l’intelligence artificielle ne soient bientôt réelles...

4 - Son espionne royale mène l’enquête

Rhys Bowen / La bête noire/Robert Laffont

Londres, 1932 : la jeune lady Georgiana peu désireuse d’épouser un très moche prince roumain doit apprendre à se débrouiller puisque son demi-frère lui a coupé les vivres. Mais que faire à Londres lorsqu’on n’est pas vraiment habituée à travailler? Comment y parvenir de manière anonyme? Et comment refuser de rendre un service à sa Majesté la reine qui lui demande d’espionner son fils qui s’est épris d’une Américaine qui est déjà mariée?

Campée dans l’Europe d’entre deux guerres, cette intrigue mettant en vedette une héroïne futée bien qu’un peu maladroite, nous permet de pénétrer avec humour dans l’univers si particulier de l’aristocratie britannique où l’excentricité se porte à merveille...

5- Juste avant de mourir

S. K. Tremayne / Presses de la Cité

Kath ne se souvient pas de l’accident qui a failli lui coûter la vie et tente courageusement de se rétablir malgré l’inexplicable froideur d’Adam, son mari et le comportement étrange de leur fille Lyla qui crée d’inquiétant dessins... que se passe-t-il donc au sein de leur foyer? Sa belle-sœur Tessa lui révèle qu’elle a manqué mourir en tentant de se suicider. Est-ce possible? Est-ce qu’elle aurait abandonné Lyla qu’elle aime tant?

Une ferme isolée en plein cœur de la lande, des superstitions étranges, des histoires de famille traumatisantes : tout concourt à créer un climat oppressant qui poussera le lecteur, assailli par mille doutes, à tourner les pages de plus en plus vite pour connaître la vérité!

6 - Je marche avec Vanessa

Kerascoët / La Pastèque

Un petit garçon se moque d’une camarade de classe. Blessée, elle rentre chez elle. Seule. Personne n’a pris sa défense. Mais une amie s’en veut rapidement et elle va frapper à la porte de sa compagne, lui tend la main. Deux, trois, quatre, dix, cinquante enfants se joignent à eux pour aller à l’école, montrant qu’ils refusent la méchanceté et l’intimidation.

Un tour de force que cette histoire touchante, servie par des images très expressives et extrêmement éloquente même si aucun mot n’est prononcé.

À offrir à tous les enfants!

7 - Le Château Frontenac au cœur du Vieux-Québec

David Mendel / Editions Sylvain Harvey

Symbole de Québec depuis 1893, le Château Frontenac où plusieurs architectes ont apporté leur contribution, est le lieu idéal pour contempler le fleuve du haut de la superbe terrasse Dufferin où l’obélisque à la mémoire des généraux Wolfe et Montcalm honore curieusement le vainqueur et le vaincu. À quelques minutes à pied, on gagne Holy Trinity, première cathédrale anglicane construite à l’étranger, le monastère des Ursulines qui veillèrent à l’éducation de nos aïeules dès 1639, le Séminaire et en empruntant funiculaire, on gagne la place Royale où il y avait autrefois les marchés...et les exécutions. Voici un petit livre à offrir aux amis qui viendront visiter la capitale!