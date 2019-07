6 essentiels mode à apporter en voyage

L’été nous fait tous rêver d’aventures et d’escapades. Qu’on envisage de prendre l’avion vers une destination exotique, partir quelques jours sur la route avec des amis, ou simplement s’évader le temps d’un weekend en famille au bord de l’eau ou en forêt, faire ses valises est toujours un peu un casse-tête. C’est pourquoi je vous présente aujourd’hui mes meilleures astuces.

Comment parer à toute éventualité sans alourdir notre valise ? Et comment placer tout ça de manière efficace ? Voici 6 essentiels à apporter en voyage.

1. Miser sur des pièces polyvalentes

Pour maximiser le choix de nos vêtements, un seul mot : la polyvalence. Choisissez des morceaux qui peuvent se porter de différentes façons. Un grand foulard qui peut devenir un paréo ou une jupe taille élastique peut facilement se transformer en robe bustier.

2. Privilégier les matières infroissables

Portez une attention particulière au tissu dont sont faits vos vêtements si vous ne voulez pas devoir user du fer à repasser. Privilégiez les fibres synthétiques comme le polyester, l'acrylique, le nylon, l'élasthanne et la dentelle qui ont l’avantage d’être infroissables.

3. Un mix & match stratégique

Pour ne pas se retrouver avec des pièces impossibles à accorder, l’agencement est la clé! Une règle de base s’impose : limitez la couleur et les imprimés aux hauts et adoptez des tons neutres en bas.

4. Trois paires de chaussures

En principe, trois paires de chaussures suffisent à aborder la plupart des situations en été. On apporte toujours une paire d’espadrilles dans lesquelles on est confortable. On sélectionne aussi une paire de sandales pour la plage et une paire de souliers/sandales de soirée, qu’on choisit de tons assez neutres pour aller avec à peu près tout.

5. Une pièce « Wow »

Il faut anticiper l’imprévu ! Pour éviter de se retrouver invité à une soirée incroyable ou à un rendez-vous surprise sans avoir rien à se mettre... Ça prend absolument une tenue WOW!

6. S’amuser avec les accessoires

Il faut éviter de se promener avec des bijoux de valeur, mais rien ne nous empêche de jouer avec nos longs colliers, des bracelets, des boucles d’oreilles XL, un foulard et un joli chapeau de paille pour ajouter à notre look la parfaite dose de style.