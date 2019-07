La maladie d'Alzheimer: où en sont les recherches?

La maladie d’Alzheimer touche 564 000 Canadiens. Jusqu’à tout récemment, la Société d’Alzheimer du Canada estimait que d’ici 15 ans, 1,4 million de Canadiens seraient atteints d’Alzheimer ou d’une autre maladie cognitive.

Une lueur d'espoir : les experts commencent à dire qu’il faudra revoir ce chiffre à la baisse, car les gens ont modifié leurs habitudes de vie et contrôlent mieux les facteurs de développement de la maladie : hypertension, cholestérol, diabète. Ils sont aussi moins sédentaires physiquement et intellectuellement. Où en sont les recherches médicales sur l'Alzheimer? On fait le point avec le Dr Simon Ducharme, neuropsychiatre, à l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal.

.