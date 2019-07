Selon l’astrologue Alexandre Aubry, voyez les 3 signes qui seront les plus choyés en amour cet été; les Gémeaux, les Balance et les Verseau. Pour le Gémeaux, peut-être un mariage à envisager sous peu? Pour les Balance, la communication est plus facile, ce qui laisse place à plus des conversations profondes au sein du couple. Écoutez la vidéo complète afin de savoir ce qui est réservé aux Verseau.



