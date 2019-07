Un nouvel album pour Les soeurs Boulay

Les soeurs Boulay nous interprètent leur nouvelle chanson «Je rêve», le second extrait de leur troisième album qui paraîtra l’automne prochain.

Au même titre que pour «Nous après nous», dévoilée plus tôt cette année, Stéphanie et Mélanie Boulay délaissent l’intime pour se tourner vers l'avenir, notamment vers le sort de la planète qui les préoccupent. «Et au fond qu’est-ce que ça change. Si je rêve endormie ou éveillée. Si la trêve n’est que d’un seul instant. Avant que ne meure l’histoire» chantent les deux sœurs. Cette chanson fera partie d'un album qui exprimera leurs inquiétudes, et surtout leur espoir, face à la cause environnementale.