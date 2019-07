Nul besoin de jouer à pile ou face pour déterminer votre prochaine destination voyage, il suffit de laisser les astres et votre personnalité décider pour vous. Voici donc la destination voyage associée à votre signe.



Bélier : Le Guatemala



Étant Bélier, vous êtes facilement indépendants et énergiques. Passer vos journées de vacances au bord d’une piscine dans un Club Med n’est pas pour vous. Vous préférez davantage les destinations qui viennent chercher votre côté aventurier.

Suggestion : Visiter le Temple Tikal, le site maya le plus célèbre du nord du Guatemala.



Capricorne : Hawaï

Si vous pouvez mixer travail et plaisir : c’est parfait pour vous, car vous êtes ambitieux et disciplinés. À Hawaï, vous pouvez profiter du temps en famille en plus de travailler calmement sur votre ordinateur.



Verseau : Les chutes d’Iguaçu entre le Brésil et l’Argentine

Un signe qui est reconnu pour son indépendance et sa détermination. Le Verseau peut autant être du genre à retourner plusieurs fois dans une destination qu’il aime et qu’il connait, qu’à partir à la découverte d’une merveille naturelle hors des sentiers battus.



Poissons: L’Inde



Le désir d’évasions du Poissons rend les vacances annuelles obligatoires. Ce signe d’eau changeant est de nature rêveur et s’épanouit dans de belles destinations situées loin de la civilisation.

Suggestion : Retraite de méditation en Inde



Taureau: Les Bahamas

Malgré le fait que le Taureau est reconnu pour être présent pour les autres, il aime se faire plaisir! Une chambre luxueuse dans une destination reposante : rien de plus parfait pour lui.

Suggestion : Croisière dans les Bahamas



Gémeaux: La Croatie



Les signes d’air s’adaptent facilement à toutes les situations, mais le Gémeaux s’ennuie aussi rapidement lorsqu’il n’est pas stimulé. Le fait de parcourir des destinations multiples est une option parfaite pour le voyageur Gémeaux.

Suggestion : faire le tour des îles de la Croatie



Cancer : Italie

Les vacances en famille sont idéales pour le Cancer qui aime être présent pour son entourage.

Suggestion : s’établir dans une villa italienne sur le bord de l’eau avec la famille.



Lion : l’Espagne

Le lion aime être entouré d’une grande quantité de personnes. Il a besoin d’énergie et de se faire voir un peu. Se rendre à la plage la plus populaire et le meilleur resto en Espagne lui permettra de combler l’attention qu’il désire avoir. Il a ce désir de faire envier tout le monde.

Vierge : Les Pays-Bas

Les Vierge adorent avoir un itinéraire détaillé et ont tendance à planifier tous leurs arrêts. Ce signe aime donc les destinations comme les Pays-Bas où il va pouvoir organiser en toute simplicité ses activités.





Balance : Angleterre

Les Balance aiment la tranquillité et ont un penchant pour le charme et le romantisme. Il faut donc des destinations qui ont à la fois des coins calmes, des boutiques, des restaurants et surtout des sites culturels comme les musées.





Scorpion : Tanzanie

La nature intense du Scorpion signifie que pour vraiment se détendre, il doit se débrancher pour recharger. Toutefois, puisqu’il ne désire pas nécessairement se départir de tous ses biens, il suffit d’associer nature avec modernité.

Suggestion : Safari de luxe





Sagittaire : Islande



Le Sagittaire est une personne qui n’a pas peur de partir seule et d’explorer un endroit en solitaire. Pour lui, ce n’est pas un problème de s’éloigner des endroits touristiques et de partir à la recherche d’une destination moins connue comme l’Islande.



Suggestion: Les fjords de l’Islande