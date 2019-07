Voyez les looks de Sabrina cette semaine!

Les robes étaient de mise cette semaine. Quoi de mieux qu’une petite robe en saison estivale? On se sent bien et surtout, pas besoin de trop se questionner le matin; un choix efficace et confortable. Découvrez les différentes tenues de Sabrina Cournoyer cette semaine!

1. Lundi



Stylisme: Suzanne Laberge

On opte pour le look rayure/glamour. Un classique qui ne se démodera jamais: les rayures. Agencer une robe de ce genre avec des sandales rouges et un rouge à lèvres rouge rend le tout très glamour. C’est un gros oui!



2. Mardi

Stylisme: Suzanne Laberge

On opte pour un look bohème/léger. La longue robe fleurie que tout le monde veut avoir dans sa garde-robe. C’est léger et ravissant; on adore ce look. La robe procure ce petit effet bohème particulièrement à la mode cet été.

3. Mercredi



Stylisme: Suzanne Laberge

On opte pour un look classique/électrisant. Le rouge, encore une fois, c’est tout simplement gagnant. D’un autre côté, le fait d’avoir une ceinture blanche et des sandales blanches permet un look plus électrisant qui va de pair avec les tendances estivales 2019.



4. Jeudi



Stylisme: Suzanne Laberge

On opte pour un look coquet/décontracté. Pour faire différent, le look du jeudi est composé d’une jupe rayée agencée à une chemise blanche. On aime le fait que la jupe soit ajustée à la taille et que la chemise soit plus vaporeuse; c’est visuellement parfait!