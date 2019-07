13e édition du Festival des vins de Saguenay!

Le Festival des vins du Saguenay est le seul festival des vins qui a lieu sur une rue dans un centre-ville au Canada. Cette années encore, plus de 400 produits à découvrir, une trentaine d’invités spéciaux et producteurs présents, accès au site gratuit, des dégustations de vins animées par des professionnels toutes les heures!



Pour plus d’informations, visitez festivinsaguenay.ca



Voici la sélection de vins de Philippe Lapeyrie cette semaine :



Un caressant, fin et onctueux rosé de la vallée de la Loire!

Sancerre rosé 2018

Le Rabault - Joseph Mellot

Loire - France

Code: 12228539

Prix: 27,20$

Disponibilités: 110 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Filets de truites mouchetées, saumon fumé, assiette de nachos...

Ce délicat et fort élégant rosé français est exclusivement fait de pinot noir. En ne le servant pas trop froid, vous profiterez de ses parfums de rose, d’eau de Cologne, de fraises des champs... Aucun gramme de sucre résiduel n’est au rendez-vous et ça se boit comme une tisane tiède tellement le produit est glissant, frais et tout en dentelle. Il sera à déguster dès maintenant ou dans les 2-3 années à venir.



Un gourmand, complexe et parfumé rouge libanais!

Terrasses de Baalbeck 2014

Massaya

Vallée de la Bekaa - Liban

Code: 904102

Prix: 22,80$

Disponibilités: 120 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Brochettes de bœuf, pain pita à l’agneau, méchoui...

Ce n’est pas la première fois que cette cuvée libanaise m’accroche un sourire au visage. Ce 2015 est expressif, invitant à souhait et hyper sudiste. On pourrait aisément croire à une bonne fiole issue du sud de la France en dégustation. Comme le vin a déjà 4 ans, je vous conseille de lui rendre honneur dans les 2-3 années suivant son achat.



Un coloré, engageant et bien fourni vin sud-américain!

Syrah / Malbec 2015

Finca Agostino

Mendoza - Argentine

Code: 13203157

Prix: 20$

Disponibilités: 80 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Bavette, entrecôte, t-bone, filet mignon, côtes levées...

Si certains vins argentins vous effraient avec leur 15% d’alcool, leur richesse et leur concentration, vous devriez essayer cet assemblage réussi de syrah et de malbec de la vaste région de Mendoza! Il n’est ni trop tannique ni trop alcoolisé et aucunement sucré, car il possède moins de 2 grammes de sucre résiduel par litre. Impeccable pour seulement 20 huards! Je vous recommande de lui tirer le bouchon dans les 3 prochaines années pour pleinement en profiter.