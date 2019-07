4 trésors cachés de la Guadeloupe

La Guadeloupe est une destination de rêve, entre autres à cause de sa faune et de sa flore luxuriante. On se sent vraiment dépaysé par cette île exotique. Il existe des sources d’eaux naturelles en Guadeloupe que l’on ne peut retrouver ailleurs. Voici donc quelques trésors cachés de la Guadeloupe pour votre prochaine escapade.

1. Les sources chaudes de Bouillante : Bain de Thomas



Un spa naturel? Eh oui. Vous pouvez facilement faire le chemin en voiture et y avoir accès gratuitement ; ces sources sont accessibles pour tout le monde. Une véritable richesse naturelle. Le Bain de Thomas est refroidi par l’eau salée de la mer.



2. Le Bain des Amours et le Bassin des Amours



Vous avez accès à deux bassins. Le premier est entouré de pierres et facilement accessible. Si vous poursuivez votre périple en marchant un peu dans la nature, vous en trouverez un second. Celui-ci est naturel! L’eau chaude provient du volcan La Soufrière.

3. Les Bains sulfureux de Sofaïa



Ces bains sont situés à Sainte-Rose. Ici, il s’agit plus de se placer en dessous de petits filets d’eau. On dit de cette eau qu’elle pourrait avoir des vertus dermatologiques notables.

4. Le Saut de la Lézarde

Cette cascade est située dans le Petit-Bourg! Pour s’y rendre, il est important d’avoir de bonnes chaussures, car c’est assez périlleux. En arrivant, toute la famille pourra se baigner dans ce vaste bassin!



Il en existe plusieurs autres sur l’île, il suffit maintenant de s’y rendre pour les découvrir!