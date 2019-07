Anne Casabonne pour «Un souper d'adieu»

Anne Casabonne passe l’été au Théâtre Hector-Charland à L’Assomption en compagnie de Mario Jean et Marcel Lebœuf. L’actrice fait partie de la distribution de la comédie française Un souper d’adieu, écrite par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière. L’histoire tourne autour d’un couple, Pierre et Marie, personnifiés par Mario Jean et Anne Casabonne, qui, parce qu’il manque de temps, a décidé de soustraire quelques amis de leur cercle, question de gagner du temps de qualité.

